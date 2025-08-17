Mercato Napoli – Sta per uscire di scena un altro azzurro, Cheddira verso l’Udinese

Il Napoili, attendendo gli ultimi rinforzi, si sta muovendo molto bene sul mercato delle uscite. Dopo le varie partenze. tra cui Simeone e Raspadori, che oggi, dopo l’infotunio occorso a Lukaku sarebbe sarebbe servito tantissimo, è in procinto do uscire di scena anche Cheddira, il quale andrà in prestito all’Udinese, per 700mila euro, con diritto di riscattto.già fissato a 4 milioni. Wald Cheddira rimpiazzarebbe il partente Lorenzo Lucca, accsatosi alla corte di Antonio Conte, indossando la maglia azzurra. Nel frattempo, domani, potrebbe essere il giorno del terzino destro Juanlu Sanchez, con il Ds Manna fiducioso di concludere l’operazione col Siviglia, alle condizioni dettate dal Napoli, ovvero 17 milioni. Molto probabile,tra lunedì e martedì, anche l’arrivo in Italia di Guitierrez che si sottoporrà alle visite mediche come da prassi. La trattativa è oramai chiusa ma il giocatore potrà essere impiegato soltanto tra tre o quattro settimane, essendo reduce da un’operazione.