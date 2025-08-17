CALCIOMERCATO

Mercato Napoli – Sta per uscire di scena un altro azzurro, Cheddira verso l’Udinese

Armando Fico 17 Agosto 2025 0 44 sec read

Il Napoili, attendendo gli ultimi rinforzi, si sta muovendo molto bene  sul mercato delle uscite. Dopo le varie partenze. tra cui Simeone e Raspadori, che oggi, dopo l’infotunio occorso a Lukaku sarebbe sarebbe servito tantissimo, è in procinto do uscire di scena anche Cheddira, il quale andrà  in prestito all’Udinese, per 700mila euro, con diritto di riscattto.già fissato a 4 milioni. Wald Cheddira  rimpiazzarebbe il partente Lorenzo Lucca, accsatosi alla corte di Antonio Conte, indossando la maglia azzurra. Nel frattempo, domani, potrebbe essere il giorno del terzino destro  Juanlu Sanchez,  con il Ds Manna fiducioso di concludere l’operazione col Siviglia, alle condizioni dettate dal Napoli, ovvero 17 milioni. Molto probabile,tra lunedì e martedì, anche l’arrivo in Italia di Guitierrez che si sottoporrà alle visite mediche come da prassi. La trattativa  è oramai chiusa ma il giocatore potrà essere impiegato soltanto tra tre o quattro settimane, essendo reduce da un’operazione.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Napoli-Sassuolo, oggi è il giorno di Vrsaljko

Oggi si proverà a sbloccare la situazione Vrsaljko. Il ds Giuntoli vuole tastare la situazione e capire quanto è reale l’interesse della Juventus. Si cercherà […]

9 Luglio 2015 0 30 sec read

Calciomercato: Tottenham ultima speranza per il Napoli e Milik

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e gli agenti di Arkadiusz Milik sono al lavoro per trovare un accordo con il club inglese del […]

24 Settembre 2020 0 45 sec read

Napoli, occhi su un giocatore del Twente

Non c’è solo Iturbe nei pensieri del Napoli. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da ultimecalcionapoli.it, oltre all’attaccante argentino e al nippo-olandese Havenaar (clicca qui per i dettagli), il club […]

10 Maggio 2014 0 51 sec read

Sportitalia – Tolisso-Napoli, affare in via di definizione: le ultimissime

Le smentite hanno le gambe corte, specialmente se il mittente è il vulcanico Aulas, numero uno dell’Olympique Lione. Contrariamente alla vicenda Gonalons, in questo caso […]

26 Luglio 2016 0 26 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui