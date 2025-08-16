Lamesta-gol, il Benevento passa: Guidonia ko nel finale

Buona la prima per il Benevento che, seppur a fatica, batte il Guidonia Montecelio 1-0 e accede al secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Decisiva la rete di Lamesta all’89’, al termine di una gara complicata e poco brillante sul piano del gioco.

Nel primo tempo il copione è chiaro: padroni di casa con il pallino del gioco, ospiti attenti e pronti a colpire in ripartenza. Poche le occasioni nitide, con Spavone da una parte e Pierozzi dall’altra protagonisti delle chance migliori.

Nella ripresa Auteri cambia: dentro forze fresche come Prisco, Carfora e soprattutto Lamesta, che entra con la giusta determinazione. Il Benevento alza i ritmi, ma sbatte più volte su un Guidonia ordinato e su un attento Stellato.

All’89’ l’episodio che cambia tutto: azione insistita, palla che arriva a Lamesta al limite dell’area, controllo e sinistro secco che non lascia scampo al portiere ospite. Il Guidonia prova a reagire nel recupero con Calì, ma la conclusione termina sul fondo.

Triplice fischio e qualificazione in tasca per i giallorossi, che nel secondo turno troveranno il Giugliano.