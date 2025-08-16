BREVI

È morto Pippo Baudo

Vincenzo Letizia 16 Agosto 2025

Èmorto stasera a Roma all’età di 89 anni Pippo Baudo.

Simbolo della tv italiana, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in.

La notizia, appresa dall’ANSA da fonti vicine alla famiglia, è stata confermata dal suo storico legale e amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma.

Vincenzo Letizia

