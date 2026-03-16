Lavezzi torna in campo in Italia: il Pocho protagonista a Frosinone il 4 giugno

Il legame tra Ezequiel Lavezzi e l’Italia non si è mai spezzato, e ora c’è una data ufficiale per il suo ritorno sul rettangolo verde. Il “Pocho”, l’idolo che ha fatto sognare Napoli prima di volare a Parigi, si prepara a indossare nuovamente gli scorpini in una cornice d’eccezione.
L’appuntamento è fissato per il 4 giugno 2026 presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Non si tratta di un ritorno alle competizioni professionistiche, ma di una partecipazione straordinaria a “Live The Dream”, un format innovativo che abbatte le barriere tra campioni e tifosi.
L’evento offrirà agli appassionati l’opportunità irripetibile di scendere in campo e giocare insieme alle leggende del calcio. Per Lavezzi, che da tempo si era allontanato dal calcio giocato, sarà l’occasione per riabbracciare il pubblico italiano in un contesto amatoriale carico di emozione e nostalgia. Un momento imperdibile per chi vuole rivedere le accelerate e il carisma di uno dei calciatori più iconici degli ultimi vent’anni.
Il ritorno di Lavezzi, seppur in una veste amichevole, conferma quanto il calcio italiano resti legato ai suoi grandi interpreti del passato. Vedere un campione di questo calibro in uno stadio moderno come quello di Frosinone per un progetto di fan engagement sottolinea la nuova direzione che sta prendendo l’intrattenimento sportivo: meno barriere e più esperienze condivise.