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NAPOLI vs MILAN – Da domani, alle 12, inizierà la vendita dei tagliandi per il big match di Pasquetta con i rossoneri

Armando Fico 16 Marzo 2026 0 1 min read

La SSC Napoli rende noto che a cominciare  dalle ore 12:00 di domani, martedì 17  e fino alle 15 di venerdì 20, saranno messi  in vendita i biglietti per Napoli vs Milan, big match che si disputerà Lunedì 6 Aprile alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Come previsto  la prima fase di acquisto sarà riservata agli Abbonati FULL 25/26, che potranno acquistare un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card “Fan Stadium Card”, nei limiti dei settori e dei posti disponibili.

La seconda fase di vendita che partirà nel pomeriggio del giorno 20, sarà riservata ai soli possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. La terza fase, dalle ore 12:00 di mercoledì 25 Marzo e fino alle ore 23:59 del giorno dopo, i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto.

L’ultima fase, la quale sarà aperta a tutti,  con  vendita libera, sempre salvo scorte disponibili, avrà inizio il 27, dalle 12. Ogni tifoso potrà comprare fino ad un massimo di quattro biglietti. Questi prezzi praticati dal club azzurro,  nelle quattro fasi:

FASE 1, 2 e 3

Settore INTERO U30 U14
CURVE INFERIORI 40,00 € 30,00 € 20,00 €
CURVE SUPERIORI 55,00 € 40,00 € 30,00 €
DISTINTI INFERIORI 75,00 € 65,00 € 45,00 €
DISTINTI SUPERIORI 105,00 € 85,00 € 60,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 120,00 € 95,00 € 65,00 €
TRIBUNA NISIDA 125,00 € 100,00 € 70,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 150,00 € 130,00 € 90,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 175,00 € 150,00 € 105,00 €

FASE 4

Settore INTERO U30 U14
CURVE INFERIORI 45,00 € 30,00 € 20,00 €
CURVE SUPERIORI 60,00 € 40,00 € 30,00 €
DISTINTI INFERIORI 90,00 € 65,00 € 45,00 €
DISTINTI SUPERIORI 120,00 € 85,00 € 60,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 135,00 € 95,00 € 65,00 €
TRIBUNA NISIDA 140,00 € 100,00 € 70,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 185,00 € 130,00 € 90,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 215,00 € 150,00 € 105,0
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