Infortunio Kvaratskhelia – Conte alle prese con la sua sostituzione, il candidato numero uno resta David Neres

Come saprete, Antonio Conte non potrà contare sull’apporto del georgiano Kvaratskhelia, per le prossime tre o, addirittura quattro gare di campionato. Dunque, dovrebbe saltare, sicuramente, le due trasferte di Udine e Genova e la partita in casa col Venezia, Si spera, tuttavia, in un recupero in più breve tempo, se così non fosse, potrebbe tornare per il match con la Fiorentina al Franchi, in calendario il 4 di gennaio del 2025. L’esterno sinistro azzurro ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale. Una situazione fastidiosa ma non grave che però costringe il tecnico azzurro a rivedere la fornmazione per gli incontri di qui a gennaio. Per la sua sostituzione, il candidato numero uno, dovrebbe essere il brasiliano David Neres , che lo già rimpiazzto, diverse volte, in quel ruolo, quando gli è subentrato, Il numero 7 di Conte, ora, ha l’occasione irripetibile di dimostrare tutto il suo valore, giocando da titolare.