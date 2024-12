CHAMPIONS LEAGUE – Serata no, ieri, per Atalanta e Inter, battute, rispettivamente dal Real Madrid e dal Leverkusen, nel sesto turno della competizione

Un martedì da dimenticare per le nostre due squadre impegnate, ieri, in Champions League, nel corso della sesta giornata della manifestazione continentale. L’Atalanta, nfatti, è stata sconfitta, in casa, dai blancos del Real Madrid di Carlo Ancelotti, per 2 a 3, mentre l’Inter, con il primo gol incassato in Champions, ha rimediato, in trasferta, un k o per 1 a 0, ad opera dei tedeschi del Bayer Leverkusen, che è riuscito a vincere la gara solo al novantesimo minuto. Oggi, toccherà alle altre tre formazioni italiane: la Juventus ospiterà il M. City, il Milan la Stella Rossa ed il Bologna farà visita ai portoghesi del Benfica.