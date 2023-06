Il Napoli sfida l’Inter per l’attaccante di proprietà dell’Arsenal Folarin Balogun, autore, quest’anno, di 21 reti in League 1

Malgrado la sessione estiva del calciomercato si apra soltanto sabato, primo luglio, moltissimo già bolle in pentola con affari conclusi o prossimi a definirsi. Per il momento, il nome più in auge di questo mercato è certamente Victor Osimhen campione d’Italia col Napoli. Nessuna offerta ufficiale è però giunta al club di De Lauurentiis, tuttavia le chanches che il nigeriano resti all’ombra del Vesuvio sono molto scarse. La cifra richiesta dal Napoli è abbastanza alta e sono poche le società che possono permettersi un tale investimento. In caso di addio di Osimhen, De Laurentiis vorrebbe essere pronto a rimpiazzarlo. Oltre ai nomi fatti in precedenza, adesso è spuntato fuori un altro attaccante di cui non si era mai parlato prima. Si tratta del bomber di proprietà dell‘Arsenal Folarin Balogun, che ha giocato l’ultima stagione, in Francia nella League 1, allo Stade De Reims, mettendo a segno ben 21 reti, contendendo per diverso tempo lo scettro di capocannoniere al centravanti del Psg Kylian Mbappé. In questa trattativa il Napoli sfida l’Inter che aveva adocchiato il calciatore per sostituire Lukaku, che tornerà al Chelsea. Grazie alla cessione di Osimhen, i partenopei avrebbero denaro fresco per strapparlo ai nerazzurri, in brevissimo tempo.