Calciomercato – Il Bayern Monaco, dopo Kim, intende togliere al Napoli anche Osimhen

Il Bayern Monaco, corazzata tedesca della Bundesliga con alle spalle una società plurimilionaria, dopo il quasi sicuro tesseramento del sudcoreano Kim, al quale darà un ingaggio faraonico, vuole prendere, dal Napoli, pure l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, offrendo al club di De Laurentiis, una vagonata di milioni. Dal canto suo, il bomber azzurro ha dato il consenso al trasferimento in Germania. A rendere la cosa fattibile, potrebbe essere la compagna del giocatore che è nativa di Wolfburg e ancora oggi abita in terra tedesca. Un fattore non di poco conto. Tuttavia c’è di mezzo il presidente De Laurentiis, il quale, per privarsi del suo pezzo pregiato non intende accettare proposte al di sotto dei 150 milioni di euro. Il club bavarese potrebbe anche avvicinarsi di molto a quella cifra, il che metterebbe il patron con le spalle al muro, al punto di dovere dire di si per forza. Quindi l’imprenditore cinematografico, sapendo di poterlo perdere, sta vagliando delle soluzioni per sostituire il nigeriano. I possibili candidati alla sua eredità sono Jonathan David (Lille), Rasmus Hojlund (Atalanta), Terem Moffi (Nizza) e El Bilal Touré (Almeria). Se Il Napoli non potrà fare nulla per trattenerlo, i tifosi auspicano che l’affare si chiuda al più presto possibile, prima, per far finire questa ulteriore telenovela e poi per trovare subito, sul mercato, un attaccante che si avvicini molto alle qualità di Osimhen, così da poter già essere in ritiro con la squadra, nella Val di Sole dal 14 luglio.