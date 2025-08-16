Lobotka: “Chiunque sogna la Champions. Non sento di dover mostrare di essere un leader”

Antonio Conte ha chiesto ai giocatori più esperti del Napoli di mostrare la loro leadership. Stanislav Lobotka, centrocampista e giocatore chiave dei partenopei, ha spiegato così ai microfoni di Sky Sport Insider se si sente pronto o meno: “Non sono il tipo che sente di dover mostrare di essere un leader. Penso sia importante che ogni giocatore che ha modo di scendere in campo mostri senso di responsabilità. Non mostro il carattere fuori dal campo o durante le conferenze stampa, non sono quel genere di calciatore. Preferisco mostrare la mia leadership in allenamento o durante le partite, dando sempre il 100%”.

Il centrocampo con tutti i Fab Four sarebbe fortissimo.

“Sì è vero, il mister ne ha parlato. Ma a calcio si gioca sempre e comunque in 11. Non importa se giocherò io o un altro, ciò che conta è essere una squadra, mostrare il nostro stile di gioco e assumerci le nostre responsabilità. Solo così potremo avere successo”.

Quanto le è mancata la Champions?

“Moltissimo. Ogni giocatore, ogni squadra, sogna la Champions League. Sono contento anche che avremo modo di giocare più partite rispetto a due anni fa con il nuovo format. È una competizione speciale, penso che ogni tifoso voglia vederci partecipare ogni stagione. Faremo del nostro meglio per andare più lontani possibile”.