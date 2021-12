Milan – Napoli: Spalletti recupera Elmas e Anguissa

Finalmente giungono delle buone nuove dall’infermeria azzurra: in vista della partitissima Milan – Napoli, in programma domenica sera per la penultima giornata del girone di andata, Spalletti potrà recuperare Elmas e Anguissa, che, molto probabilmente, faranno parte dell’undici titolare che scenderà in campo al Meazza. Il centrocampista macedone, liberatosi dal dolore alla tibia che lo aveva tormentato in virtù del colpo rimediato nel corso del match contro l’Empoli, adesso sta bene. Stessa cosa dicasi per il camerunense André-Frank Zambo Anguissa. Il fortissimo mediano, qualche mese fa circa, contro l’Inter, a San Siro, era stato vittima di un fastidio muscolare che lo aveva costretto a restare fermo ai box. Ora ha recuperato del tutto, per cui, certamente il tecnico toscano gli affiderà le chiavi del centrocampo, contro il Milan. Pure Piotr Zielinsky dovrebbe essere inserito in formazione, visto che la sua tracheite sembra essere solo un brutto ricordo. Non si può dire altrettanto per Lobotka, il quale non è ancora guarito dal trauma contusivo al bicipite femorale destro accusato nella partita con l’Atalanta. Le sue condizioni non appaiano migliorare, quindi è da escludere una sua presenza, almeno dall’inizio, per domenica. Per il momento, anche il capitano azzurro non partirà titolare nello scontro diretto con la squadra di Pioli, visto che non si è neanche allenato con i compagni, nella seduta di preparazione di ieri, in quel di Castel Volturno. Finora ha giocato sul dolore, cosa che ha compromesso la sua guarigione.