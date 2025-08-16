ULTIM’ORA – Sparatoria a Ischia, tre vittime ed un ferito grave, omicidi passionali?

E’ di poco fa una notizia edificante che giunge dall’isola verde. Da quanto si è appreso, nel comune di Forio d’Ischia, c’è stata una sparatoria finita nel sangue, procurando tre morti ed un ferito grave.. Il brutto episodio si è svolto, intorno alle 18 di oggi, in una strada nella quale ci sono un bar e un noto albergo. Le vittime sono un uomo e una donna, la coppia è stata raggiuntia da diversi colpi di pistola. L’assassino li ha avvicinati e poi ha sparato., quindi ha tentato il suicidio. Ora è in gravossime condizioni all’Ospedale. Le prime indagini parlano di un duplice omicidio per questioni passionali. Grande spavento tra le non poche persone che, al momento della sparatoria, si trovavano sul posto.Il cadavere dellla terza vittima è stato avvistato poco lontano dal bar. Tutta la zona, adesso è stata completamente bloccata ed è inaccessibile.