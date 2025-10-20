Napoli, le seconde linee scricchiolano: Valdifiori difende Lucca

Napoli – Le prime avvisaglie della stagione sono arrivate e già si avverte una nervosità sottotraccia: le cosiddette “seconde linee” partenopee non stanno rispondendo con continuità, e i segnali d’allarme iniziano a farsi sentire. A mettere un po’ d’ordine è intervenuto Mirko Valdifiori, ex regista ora collaboratore tecnico della nazionale maltese, durante la sua partecipazione a 1 Football Club. Le sue parole sono un mix di analisi lucida e, se vogliamo, di “difesa d’ufficio” nei confronti dei giocatori meno utilizzati fino a oggi.

Squadre europee e stanchezza: un problema di roster

Valdifiori ha innanzitutto tracciato un quadro generale del torneo: “Sarà un campionato equilibrato”, ha esordito, osservando come le partite infrasettimanali dovute alle competizioni europee possano pesare sulle forze delle rose. Napoli, che disputa la Champions, rischia di pagare questo scotto più di chi non ha impegni continentali — come il Milan, che potrebbe sfruttare una preparazione “più libera” la settimana.

Ai numerosi infortuni, in particolare muscolari, Valdifiori assegna una parte della responsabilità: “La freschezza fisica e mentale è fondamentale, e al Napoli sembra mancare. Serviva forse un po’ più di cautela nel dosare alcune partite importanti prima del PSV”.

Quando i dettagli fanno la differenza

Nelle scelte tecniche, secondo l’ex centrocampista, pesano marginalmente episodi casuali: nel match contro il Torino cita lo scarto minimo in fuorigioco su Lang: quelle piccole decisioni che possono cambiare l’inerzia di una partita.

In più, Valdifiori nota che talvolta mancano “pezzi da novanta” in rosa: “Mancava qualche giocatore importante” sospetta. E aggiunge che Conte potrebbe aver preferito non rischiare certi elementi proprio con l’obiettivo di tutelare la squadra in vista degli impegni europei.

Lucca vs Bonny: uno scontro fra riserve che divide

Il punto più “caldo” del discorso riguarda il confronto tra le riserve: “Non credo che Lucca sia inferiore a Bonny”, afferma Valdifiori, liquidando chi vuole relegare l’attaccante napoletano a ruolo di “secondo” rispetto al giovane nerazzurro.

Secondo Valdifiori, entrambi erano partiti come opzioni alternative nelle idee iniziali di Inter e Napoli, ma restano giocatori affidabili e di alto livello. Bonny, in fase positiva, ha già offerto gol e assist, mentre Lucca, dopo un inizio promettente, sta attraversando un momento più “opaco”. Ma non per questo da considerare inferiore: “È un grande attaccante, con Conte può dare molto. Il Napoli produce tante occasioni e lì in area lui ha qualità: deve solo ritrovarsi”.