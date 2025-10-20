Magoni, Giubilato, Salvione, Di Vicino, Pasino e Petrazzuolo a NM LIVE

NM LIVE – Magoni: “A Torino al Napoli è mancato qualcosa, Lucca? Ha bisogno di tempo, quella di Hojlund è un’assenza pesante per gli azzurri”

OSCAR MAGONI, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Quali problemi ha Lucca in questo momento? Non saprei, ma si cresce passando anche da alcuni momenti negativi, vale per lui e per l’intera squadra. A Torino al Napoli è mancato qualcosa, ma è stata una partita storta non interpretata nel migliore dei modi da tutti, non solo da Lucca. Sfida con il PSV da non fallire? La squadra lo sa bene, bisogna ripartire subito. Lucca ha bisogno di un po’ di tempo, non tutti riescono ad incidere sin da subito come Hojlund. La squadra dovrebbe aiutarlo, essendo abituata a giocare con Hojlund e Lukaku? Difficile dirlo, lui e la squadra devono imparare a conoscersi. E’ difficile dire perchè lui non stia rendendo a differenza di Hojlund, il Napoli ha speso tanto per lui ed ha buone qualità, servirà del tempo. Assenza pesante di Hojlund? Sì, perchè stava facendo gol con continuità, era il centravanti perfetto per il Napoli. Polemiche sul rigore del Milan? I giudizi devono essere moderati, ma ai miei tempi certi contatti erano carezze, non certo falli. Ci sono tanti dubbi, col VAR certe cose vengono risolte ma c’è ancora un margine di errore. Bisogna però guardare in casa propria, ogni squadra può avere degli episodi a favore o contrari. Le parole, però, devono essere sempre misurate, altrimenti si aizza della gente che poi compie atti assurdi come quello di ieri nel basket. Bisogna far valere le proprie ragioni, ma con le giuste parole”.

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Sconfitta del Napoli a Torino figlia di cosa? Mi è sembrata un caso, c’è stata anche sfortuna. Simeone è sembrato davvero affranto dopo il gol, ma ha dimostrato di essere un grande professionista e un grande uomo, doveva andare così. Giudizi negativi su Lucca? E’ diverso da Lukaku ed Hojlund: il belga fa la differenza fisicamente e il danese ha grande velocità e margini di miglioramento. Loro due hanno già un’esperienza internazionale, Lucca invece no. Giocare a Napoli non è facile per nessuno, ci vuole tanta personalità. Lucca ha bisogno di tempo, giocare all’Udinese non è la stessa cosa, da tanti punti di vista. Deve crescere tanto, ha bisogno di più tempo. Chi è mancato di più a Torino, Lobotka o McTominay? Le assenze fanno parte del gioco, chi ha sostituito i titolari non ha fatto male, ma in caso di risultato negativo i giudizi poi sono condizionati. Non è facile sostituire Politano, Lobotka, McTominay, Buongiorno, Hojlund e Rrahmani, non tutti i giocatori sono uguali. Il Napoli non è stato brillante, ma ha avuto comunque tante occasioni. Pareggiando a metà del secondo tempo avremmo visto un’altra partita, ma doveva andare così. Subito in campo contro il PSV in Champions? La miglior medicina è il campo, la testa è già alla prossima partita. Non bisogna pensare più al Torino, Conte è talmente bravo che sta già guardando avanti. Hojlund un’assenza pesante, ma Lucca può subito reagire? Lui ha bisogno di giocare, con Lukaku e Hojlund avrebbe poco spazio. Ora ha una grande occasione, ha la possibilità di dimostrare il suo valore e fare esperienza. E’ un ragazzo serio, lavorerà tantissimo, sarà il primo a voler riscattare la prestazione di Torino”.

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del portale online del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Morte dell’autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket? Una situazione vergognosa, non si possono accettare più certe cose. Dobbiamo far arrivare un messaggio importante alle nuove generazioni, certe cose non sono legate al vero sport. Brutta sconfitta del Napoli con il Torino, ora serve subito una reazione con il PSV? Al Napoli è mancato lo spirito giusto, non è sembrata una squadra di Conte almeno per un’ora. Ho visto poca voglia di combattere, classico del Napoli e delle squadre di Conte. L’allenatore è una garanzia, mi aspetto una reazione d’orgoglio in Champions League, anche in vista dei prossimi impegni di campionato. Senza tanti titolari è difficile, le assenze pesano tanto, ma chi è andato in campo non lo ha fatto con la giusta carica agonistica. Hojlund? Non sarà ancora in campo, ci sarà un’altra occasione importante per Lucca, il quale scenderà in campo con la voglia di spaccare il mondo dopo la brutta prestazione di Torino. E’ un giocatore che a Udine ha dimostrato di poter essere fastidioso per ogni difesa, ci auguriamo di poter vedere presto il vero Lucca. Cosa sta incidendo sul suo rendimento? Serve solo un po’ di tempo, per lui Napoli è la prima piazza di rilievo, giocare all’Udinese è diverso. Deve imparare a gestire la pressione, serve anche un po’ di spensieratezza. Con il passare del tempo potrà solo migliorare. Polemiche sul rigore del Milan? Sul Corriere dello Sport abbiamo dato 4,5 all’arbitro, ci sono stati episodi simili giudicati in modo diverso in passato. Serve uniformità, non è giusto che certi contatti vengano analizzati e giudicati in modo differente. Serve chiarezza nei confronti delle squadre e dei tifosi soprattutto”.

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Esiste un caso Lucca in casa Napoli? No assolutamente, non facciamo drammi. Può capitare una giornata no, lui a Torino ha pagato anche la prestazione di tutta la squadra. La squadra dovrebbe aiutarlo? Anche, in alcune situazioni potrebbe fare meglio sicuramente, ma la squadra dovrebbe servirlo in maniera diversa magari. Pesante l’assenza di Hojlund, ma nuova occasione per Lucca in Champions? Sicuramente, non sarà semplice dopo tre giorni giocare in Champions, ma se la squadra gira bene anche lui può dire la sua. Gli va dato un po’ di tempo. Servirebbe qualche cross in più? Sarebbe una soluzione diversa, ma le cose devono girare bene in generale, non dipende tutto da lui. Schiaffi in area di rigore? Prima se ne davano tanti e non succedeva nulla, ora viene fischiato tutto”.

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Cosa è successo al Napoli a Torino? Difficile da spiegare, abbiamo commentato poche partite così brutte del Napoli con Conte in panchina. Capita, speriamo sia stata solo una parentesi negativa. Si è visto poco mordente, è una classica partita toppata. Hojlund ancora out in Champions, ma tornerà McTominay che potrà dare un contributo importante? Il Napoli ha tante assenze, influiscono sicuramente. Ci sono tanti titolari out e questo fa la differenza. Quelli che hanno giocato al loro posto, però, non sono degli sconosciuti, quindi è stata la prestazione generale ad essere negativa. Il recupero di McTominay è una bella notizia sicuramente. Il tocco di Gilmour involontario in occasione del gol di Simeone? Lì c’è stata anche un po’ di sfortuna, Simeone era in fuorigioco e ha sfruttato questo tocco fortuito. Gol annullato al Napoli? Ai miei tempi questo tipo di fuorigioco non sarebbero mai stati fischiati, ma ora con la tecnologia è diverso. Non stupisce, il calcio di ora è cosi, anche se a me non piace. Rigore per il Milan? Succede quasi solo in Italia, i giocatori svengono ad ogni contatto. In Serie B è ancora peggio, nessuno resta in piedi. Dopo gli arbitri, con questo metro attuale, danno dei rigori assurdi. Certe cose in Europa non accadono. Se il VAR interviene sempre si condiziona la prestazione dell’arbitro in campo purtroppo. C’è difformità nei giudizi? Sì, ogni arbitro analizza degli episodi in modo diverso. Con il VAR ci dovrebbero essere meno errori, invece rivendendoli al monitor a volte fanno ancora peggio. Proprio per questo i tifosi sono ancora più arrabbiati, perchè ora possono rivedere tutto al meglio. Turnover al di là delle scelte obbligate nel Napoli? Dipende dagli infortunati, c’è sempre qualcuno con dei problemi. Quando torneranno tutti Conte potrà tornare a gestire la rosa”.

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Rigore per il Milan? Non riesco a capire come sia possibile fare certi errori con il VAR. In Milan-Napoli c’è stato un caso uguale, certi episodi vanno analizzati alla stessa maniera. Se l’arbitro viene richiamato al VAR poi è costretto a dare il rigore, sono quindi giusti gli sfoghi di Pioli e Pradè. Non bisogna alzare i toni, ma non bisogna subire in silenzio. Napoli? Brucia la sconfitta contro il Torino. Mi aspettavo di più da Lucca, sarà titolare anche contro il PSV, assente Hojlund in allenamento. McTominay si è allenato con il gruppo, sarà in campo in Champions League. Bosz, allenatore del PSV, in conferenza ha parlato anche dell’ex Lang, si aspettava un maggiore impiego dell’olandese al Napoli. Conte e Beukema parleranno alle 19:15 in Olanda in conferenza, saranno giorni frenetici. A Castel Volturno ho visto un clima giusto, c’è amarezza per la sconfitta di Torino ma c’è la volontà di ripartire subito al meglio, nonostante le tante assenze”.