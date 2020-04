Gianni Di Marzio: “Il calcio è uno sport di contatto, potrebbe aumentare il contagio”

Gianni Di Marzio parla a Marte Sport Live: “I 5 cambi a partita sicuramente aiuterebbero. La ripresa del calcio, però, è da verificare: il nostro è uno sport di contatto e potrebbe aumentare il contagio. Poi il calcio senza tifosi è un’altra cosa. Si riprende a giocare solo per gli interessi dei club. Ci sono tanti problemi che non vanno ignorati. Karsdorp? A me non piace. Under? Non ha la fase difensiva di Callejon e poi non capisco perché prendere tutti piccoletti. Lo spagnolo è più completo”.

Fonte: radiomarte.it

Questo articolo è stato letto 134 volte