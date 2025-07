Arpaia, Gallo, Gago, Schwoch e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Gennaro Arpaia, giornalista de Il Mattino, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Raspadori importante, ma per 40 milioni deve andare via” – “Gutierrez? Il Napoli lo sta seguendo da tempo, non è un nome nuovo. Sta rientrando dall’infortunio, il suo nome è tornato in voga perché non ha preso un esterno con determinate caratteristiche. Il Napoli deve prendere anche un centrocampista, soprattutto in ottica della partecipazione di Anguissa alla Coppa d’Africa. Ma bisogna tenere in considerazione anche le liste e Miretti, visto che è cresciuto in un vivaio italiano, è tra i nomi seguiti. Raspadori? Non è incedibile, ma solo per offerte intorno ai 40 milioni di euro. su di lui ci sono interessi sia in Italia che in Spagna. Raspadori è un giocatore importante e, come richiesto da Conte, le possibili cessioni di giocatori del genere devono essere fatte in un determinato arco di tempo”.

Max Gallo, direttore de ‘Il Napolista’, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Troppo entusiasmo intorno al Napoli, bisogna trovare l’equilibrio”- Nel mercato si prendono nuove strade. Conte avrà sentito più l’esigenza di avere un esterno più alla Spinazzola. Il Napoli deve avere più equilibrio di squadra. C’è troppo entusiasmo intorno al Napoli, ma prima bisogna trovare questo equilibrio. Questo è un mercato nel segno di Conte, l’unico calciatore da non associare a Conte è proprio De Bruyne. Per Conte si prospetta una stagione diversa, perché quest’anno deve cambiare la retorica: non può parlare più di miracolo, visto che il Napoli è indicato da molti come squadra assolutamente in pole position in campionato e ottimo percorso in Champions. Secondo me, invece, non è così, visto che l’Inter non ha venduto nessuno e poi dovrebbe avere un Lookman in più. Il Napoli ha sicuramente allargato la rosa, ma l’equilibrio si trova tra i 13-14 calciatori. Avere un secondo portiere forte come il primo è un progetto ambizioso che, però, nel mondo del calcio non è mai funzionato. C’è molto da lavorare”.

Mario Gago, giornalista di Radio Onda Cero, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Gutierrez giocatore importante, ma tornerà a settembre. Per Juanlu Sanchez non si andrà oltre il 10 agosto” – “Gutierrez è stato uno dei giocatori più importanti del Girona di due anni, ovvero quello che si è giocato il campionato. Parte terzino sinistro dalla difesa, ma sale tantissimo: molto paragonabile a Juanlu Sanchez. Il Napoli è da tempo sulle tracce di Gutierrez, che potrebbe essere ceduto per circa 30 milioni. Non bisogna dimenticare che Gutierrez è infortunato, perché a inizio luglio si è operato alla caviglia sinistra: ancora non si sta allenando. Lui fino a metà agosto non si potrà allenare. Bisogna aspettare un mesetto per il suo rientro. Stiamo parlando di un’operazione molto avanzata. Juanlu Sanchez? Speravo che fosse già chiusa, visto che si sa che il Siviglia ha bisogno di soldi per iscrivere alcuni calciatori. Paradossalmente, è il Siviglia ad avere più fretta a chiudere l’operazione Juanlu Sanchez. Non penso che si andrà oltre il 10 agosto: tutto è indirizzato per chiudere questa trattativa”.

Stefan Schwoch, ex giocatore del Napoli, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Lucca crescerà tanto. Non mi priverei di Raspadori, ma va capita la sua voglia di giocare” – “Solo un pazzo non sarebbe contento del mercato del Napoli. Lucca può crescere molto nel Napoli sia per il lavoro di Conte che per avere dei compagni di squadra come Lukaku e De Bruyne. Lucca ha delle caratteristiche che nessuno ha nel Napoli: è molto forte di testa e questo lo puoi sicuramente sfruttare. Avrà il suo spazio, viste le tante competizioni da disputare, e dovrà sfruttare tutte le occasioni. Raspadori? Ogni squadra lo vorrebbe, visto che non si lamenta e può fare più ruoli. Poi cambia la partita quando entra. Non me ne priverei facilmente, ma va capita la voglia di Raspadori di trovare più spazio. Questo non vuol dire stare bene a Napoli, ma solo perché trova poco spazio”.

Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Conte è contento del mercato, ma non lo dirà mai. Non venderei Raspadori” – “Dalla Spagna potrebbero arrivare due terzini abbastanza giovani, il Napoli potrebbe rivenderli tra quattro-cinque anni, facendo una bella plusvalenza. Conte è sicuramente soddisfatto del mercato del Napoli, ma lui non lo dirà mai. Perché lui è preciso, puntuale e chiede sempre di più. Non si sbilancia, perché la palla passa al lavoro. Raspadori via? Posso dire che è tutta una questione di cifre, se arriva l’offerta che il Napoli si aspetta: può andare via, ma credo che Raspadori non se ne vada. Lui, infatti, serve a Conte, perché gioca in varie posizioni e sarà ancora più utile quest’anno a causa delle tante partite che si giocheranno. Si potrebbe decidere di non vendere Raspadori e, dunque, puntare su un esterno offensivo giovane e con poche pressioni.Conte gradirebbe una soluzione rapida, ma il mercato adesso non permette questo. Penso che ci sia una riflessione sul costo e non su Miretti, visto che quest’ultimo è giovane ma non sarebbe una scommessa. Il Napoli avrà più possibilità quest’anno di segnare, visto che l’anno scorso ha vinto uno scudetto con pochissimi gol siglati”.

RADIO NAPOLI CENTRALE