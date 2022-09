Anticipo di A settima giornata – Colpaccio del Lecce all’Arechi

Nel primo anticipo di serie A, della settima giornata di campionato, disputato ieri allo stadio Arechi, il Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni ha battuto i padroni di casa della Salernitana per 2 a 1, portando a casa tre punti fondamentali nella lotta salvezza contro una diretta concorrente. Le reti sono state realizzate da Ceesay e Strefezza, entrato nel corso della gara, per i pugliesi ed autogol di Gonzales per i campani. I salentini, pertanto raggiungono quota sei in classifica ad un solo punto dai granata.