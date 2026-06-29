I cento anni azzurri – Aurelio De Laurentiis, per celebrare l’evento, si è posto l’obiettivo di competere ad alti livelli, in A e fare molta strada in Champions

Il prossimo primo agosto il Napoli festeggerà il suo centesimo Compleanno dalla nascita, avvenuta nel lontano 1926: Il patron azzurro vuole restare ancora competitivo in massima serie, per centrare traguardi di alto livello e magari fare molta più strada in Champions, rispetto alla stagione trascorsa, al fine di poter onorare ,in modo lusinghiero, la stagione del Centenario; Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare, per la panchina, sull’ex tecnico di Juve e Milan, Massimiliano Allegri, i cui numeri dicono che resta più vincente del suo predecessore. Dopo due scudetti ed una Supercoppa, vinti nel recente quadriennio, la compagine partenopea dovrà alzare l’asticella sempre più in alto. Per la cronaca, Max Allegri, come successo con i bianconeri torinesi,, subentra al tecnico leccese e sappiamo tutti cosa è stato capace di fare sulla panchina della Juventus; ben cinque titoli tricolori di fila e due finali di Champions League e scusate se è poco. L’allenatore toscano che ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, è pronto a firmare con il club partenopeo per due anni con opzione sul terzo Prima, però, dovrà avere il via libera dal Milan; ci siamo quasi. Questa appena iniziata sembra la settimana giusta, almeno lo speriamo.