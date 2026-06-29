Infortuni Muscolari degli azzurri – Il nuovo tecnico del Napoli sta studiando le possibili cause dei 43 casi di questa situazione assurda

Nel Napoli ci sono novità in vista, per quanto riguarda l’area medica; dopo i 43 casi di infortuni muscolari subiti dagli azzurri nella scorsa stagione, la dirigenza sta pensando di cambiare il responsabile sanitario, mandando via il dottor Canonico, malgrado abbia ancora un anno di contratto, il quale, però, ovviamente, non va additato come unico colpevole. . Allegri intende ridurre il numero degli infortuni, vera e propria tegola che non ha consentito alla squadra, l’anno passato, di lottare per il vertice con l’Inter. Il neo allenatore della formazione partenopea sta studiando le possibili cause che hanno portato ai tantissimi infortuni muscolari. Allenamenti troppo duri? Preparazione sbagliata? Cure mediche non appropriate? Questi gli interrogativi che si susseguono nella mente di Max Allegri. Lukaku assente per quasi l’intera stagione, Anguissa e Neres out per 24 gare, De Bruyne per 31, Brahmani fuori in 20 partite . Di Lorenzo in 12 e Vergara in 9. Davvero incredibile tale situazi che, quest’anno, non può assolutamente ripetersi.