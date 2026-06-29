Mega offerta dall’Arabia Saudita per Conte – L’ex tecnico azzurro potrebbe tornare, subito ad allenare un club, rifiutando la Nazionale

A sentire l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, Antonio Conte avrebbe ricevuto una stratosferica offerta dalla Pro League Saudita, per allenare un club arabo. La proposta indecente è simile a quella fatta all’ex Inter Simone Inzaghi, ossia sui 20 milioni a stagione. Un ingaggio multimilionario che andrebbe ben oltre quanto percepito al Napoli, in Italia e in Premier, per non parlare poi di quanto poco potrebbe ricevere, tornando ad allenare la Nazionale italiana. Si sa che il denaro, purtroppo nella vita la fa da padrone e il buon Antonio potrebbe vacillare. Cosa deciderà l’ex allenatore del Napoli? Il tecnico salentino dovrà scegliere tra l’avventura allettante in Saudi Pro League ed il progetto azzurro con la Nazionale, dove è in atto una sfida, a distanza con Roberto Mancini, altra minestra riscaldata. Arabia Saudita e Italia rappresentano due ottiche differenti del calcio: da una parte il progetto costruito con risorse economiche illimitate, dall’altra la sfida di riportare l’Italia ai massimi livelli mondiali. Chi vincerà il vile denaro o l’amore per la Nazionale? A me sembra una domanda retorica!