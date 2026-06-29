COPERTINA

Napoli, via al conto alla rovescia per Allegri: oggi Max firma la risoluzione con il Milan

Redazione 29 Giugno 2026 0 1 min read

L’era di Massimiliano Allegri al Napoli sta per cominciare. Nonostante la mancata qualificazione in Champions League e l’esonero con il Milan, circa un mese fa il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidare la panchina azzurra al tecnico livornese dopo l’addio di Antonio Conte. Nella giornata di oggi sono attese delle importantissime novità.

 Questo pomeriggio Allegri incontrerà il Diavolo per la tanto attesa risoluzione del contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2027. Superato questo ostacolo, Max sarà finalmente libero di firmare con il Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire nel ritiro di Folgarida, programmato dal 17 al 27 luglio.

 De Laurentiis nutre da sempre profonda stima nei confronti di Allegri e l’accordo raggiunto tra le parti ne è una perfetta prova. L’ex Milan e Juventus firmerà un contratto triennale fino al 2029. L’obiettivo del numero uno azzurro è chiaro: aprire un nuovo ciclo restando competitivi in Italia ma affermandosi anche in Europa. Si riproporrà, dunque, la stessa staffetta che vide il livornese succedere a Conte sulla panchina della Juve nel lontano 2014. Quel che è successo dopo lo conoscono tutti: i bianconeri hanno conquistato due finali di Champions League e cinque scudetti consecutivi.

Archiviata la risoluzione con i rossoneri, Allegri e il Napoli limeranno gli ultimi dettagli in attesa dell’ufficialità che dovrebbe arrivare questa settimana. Il conto alla rovescia è iniziato.

Mediaset.it

Tags :

Redazione

View More Posts

Segna sempre Manolo: «Grande spirito nella ripresa»

La notte di coppa ha avuto il suo protagonista. Gli è bastato un tocco ravvicinato per mantenere inalterate le probabilità di disputare la finale. Cinque […]

5 Marzo 2015 0 1 min read

Calciomercato Napoli, Raspadori vuole tornare: Schira rivela il retroscena sugli ex compagni

Il richiamo del cuore: Raspadori mette la Roma in stand-by e aspetta solo il Napoli NAPOLI – Il mercato di gennaio entra nel vivo e, […]

12 Gennaio 2026 0 1 min read

UFFICIALE – Reveillere annuncia il ritiro dal calcio

Anthony Reveillere, l’esperto difensore francese protagonista anche a Napoli nella seconda parte della stagione 2013-14, ha annunciato il ritiro alla vigilia del suo 36esimo compleanno. […]

9 Novembre 2015 0 25 sec read

Ciro Venerato: “Giuntoli è in Francia e incontrerà il procuratore di Zielinski”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ciro Venerato per un aggiornamento: “Si potrebbe riaprire una pista […]

29 Giugno 2016 0 36 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui