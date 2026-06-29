NM LIVE – Ignoffo, Giubilato, Pasino, Salvione, Di Vicino e Petrazzuolo

NM LIVE – Ignoffo: “De Bruyne e Lukaku sono due campioni, va valutato solo il loro stato di forma, Allegri è un ottimo allenatore, Rasmus Hojlund? Ha margini di crescita importanti”

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “De Bruyne e Lukaku in grande spolvero con il Belgio ai Mondiali? Possiamo fare delle valutazioni sul loro stato fisico, dal punto di vista tecnico non ci sono dubbi su di loro. Sono due grandi campioni affermati, tutti conoscono la loro dimensione, non sono dei giovani emergenti da scoprire. Il Napoli dovrà solo decidere se tenere loro o cercare altre caratteristiche in altri giocatori. Il Napoli è una grande squadra e ha dei calciatori con grande qualità, quindi a volte serve solo un allenatore bravo a gestire il gruppo, Allegri è uno di questi. I giocatori andranno messi nelle migliori condizioni possibili per fare bene in campo e Allegri è un allenatore capace. Hojlund? L’ho già detto anche nei mesi scorsi, per me ha margini di crescita importanti. Per crescere ancora di più, però, ha bisogno di giocare all’interno di un contesto positivo. Con Allegri potrà dire ancora la sua, può essere un attaccante in grado di determinare le partite. Ci si aspetta un salto di qualità, speriamo possa passare da 12-13 gol a 24-25, in quel caso farebbe davvero la differenza. Possibile cambio dei portieri? Io confermerei Meret e Milinkovic-Savic, ma dipende tutto dalle scelte dell’allenatore, ogni tecnico ha delle preferenze in quel ruolo”.

NM LIVE – Giubilato: “Il valore di Lukaku e De Bruyne non si discute, ingiuste le critiche ad Allegri, a centrocampo terrei tutti, ma aggiungerei anche Rabiot, il capitano Di Lorenzo è un top player, ha dato tutto per la maglia”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “De Bruyne e Lukaku molto bene ai Mondiali col Belgio? Ne abbiamo parlato diverse volte, il loro valore non si discute, poi Lukaku ha avuto un brutto comportamento nei mesi scorsi purtroppo. Troppe critiche per Allegri ancor prima di arrivare? Il suo palmares parla chiaro, tutti i giocatori che ha allenato ne parlano bene, quindi non capisco le incertezze. Poi può piacere o meno il suo gioco, ma sull’allenatore e sull’uomo ci sono pochi dubbi. L’attacco del Napoli al momento è secondo solo a quello dell’Inter? Certo, c’è tanta qualità in avanti, forse il Napoli ha anche qualcosa in più dell’Inter. Lucca forse andrà a giocare altrove, ma per il resto il Napoli è molto forte in quella zona di campo. A centrocampo terrei tutti o punterei su uno come Rabiot? Io confermerei tutti aggiungendo anche Rabiot, ma parlo da tifoso. Non saprei a chi rinunciare, sicuramente non ad Anguissa se possibile. Di Lorenzo potrebbe chiudere la sua carriera in maglia azzurra? Non è napoletano, ma sarebbe il giusto premio per un ragazzo che ha dato e darà ancora tutto per questa maglia. Lo ritengo un top player, soprattutto nei comportamenti, difficilmente sbaglia qualcosa in campo e fuori”.

NM LIVE – Pasino: “Napoli, Meret e Milinkovic-Savic sono due ottimi portieri, ma Vicario sarebbe un bel colpo”

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Bene De Bruyne e Lukaku ai Mondiali? Mai avuto dubbi su di loro: De Bruyne resta un grande campione, Lukaku invece nel corso dell’ultima stagione non lo abbiamo mai visto, poi ha preferito prepararsi in vista del Mondiale negli ultimi mesi. Chi vincerà il Mondiale? Le favorite sono sempre le stesse, poi ci potrò essere una sorpresa, ma non saprei. Poi la Francia è la squadra più forte in assoluto, ma è difficile dire chi vincerà. Mi piacerebbe vedere qualche giocatore al Napoli? Ai Mondiali si sono messi in mostra vari giocatori, ma purtroppo costeranno tantissimo. Portieri? E’ un discorso delicato, anche perchè Milinkovic-Savic e Meret sono due ottimi elementi, ma Vicario sarebbe un ottimo acquisto. Io Milinkovic-Savic lo terrei, può fare anche il secondo. Meret però a Napoli ha fatto molto bene, potrebbe avere mercato, ma è un discorso da fare con l’allenatore. Nico Paz resta al Como? Il club è molto ricco, uno dei più ricchi al mondo, ma sta dimostrando grande oculatezza nelle scelte. Ora si può permettere di portare via un talento al Real Madrid, ora è effettivamente una big del nostro calcio”.

NM LIVE – Salvione: “Allegri vorrebbe tenere Lukaku e De Bruyne al Napoli, Rabiot? Non è una pista calda, occhio a Rios in caso di addio di Anguissa, le ultime su Gila e McTominay”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del portale online del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “De Bruyne e Lukaku? Allegri ha pochi dubbi, lui vorrebbe tenerli al Napoli. Stanno facendo bene entrambi ai Mondiali, sono due leader in Nazionale. Ad Allegri piacciono i grandi giocatori, per questo su De Bruyne e Lukaku non ha alcun dubbio, lo abbiamo visto anche con Modric al Milan. Potrebbero essere due giocatori importanti per il Napoli di Allegri con la loro esperienza. Chi vincerà i Mondiali? Dobbiamo capire chi potrà fermare questa Francia, ha una squadra incredibile, soprattutto in attacco. Spagna, Argentina, Brasile, Germania e Inghilterra sono forti, ma la Francia è la squadra più forte di tutte al momento. Rabiot-Napoli? Non è una pista caldissima, bisogna prima capire cosa si dovrà fare o meno a centrocampo. In caso di addio di Anguissa si apriranno certi scenari, occhio anche a Rios in quella zona di campo. Qualora dovesse rimanere Anguissa, invece, non si farà granchè. Vergara viene ritenuta una mezzala, quindi per numeri e liste andranno fatte delle valutazioni. Rafa Marin e Lucca accostati alla Lazio? Il Napoli potrebbe non dare via Rafa Marin, Lucca invece potrebbe rientrare nell’affare Gila. Detto questo, però, De Laurentiis e Lotito non hanno mai chiuso una trattativa in più di 20 anni, ci sarà un motivo. Quindi questa trattativa è complessa, in più anche Gattuso vorrebbe tenere il giocatore alla Lazio. Vedremo come andranno le cose. Gila vorrebbe andare al Napoli, ma poi dipende tutto dalla volontà della Lazio. Il Real Madrid di Mourinho su McTominay? Gli obiettivi sembrano essere altri, Fernandez del Chelsea è il primo nome. I Blancos sono molto attivi, vedremo cosa faranno nei prossimi mesi”.

NM LIVE – Di Vicino: “Real Madrid su McTominay? Il Napoli deve fare attenzione, De Bruyne e Lukaku? Sono due grandi calciatori, vorrei vederli ancora in maglia azzurra”

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Real Madrid su McTominay? Quando si fanno avanti questi club così grandi e ricchi è sempre difficile resistere, il Napoli deve fare attenzione. Il club dovrà muoversi il prima possibile per il rinnovo dello scozzese. L’attacco del Napoli è già molto forte, vedremo poi quale sarà il destino di Lukaku. Ci sono anche tanti esterni importanti, ma bisogna capirà chi andrà via o meno. La base è solida, ma servirà qualche ritocco. Allegri può convincere Anguissa a restare? Dipende, magari l’allenatore avrà già parlato anche con Rabiot o un altro giocatore per sostituirlo. Dipenderà molto dalla volontà del giocatore stesso. Malagò nuovo presidente della FIGC, da dove bisogna ripartire? Cosa bisogna insegnare ai giovani? Noi cerchiamo di insegnare le basi, l’educazione, il rispetto, bisogna accettare anche la sconfitta e proviamo a farglielo capire. La situazione della Nazionale ha inciso tanto sull’amore dei bambini per il calcio. I bambini devono sognare sempre. De Bruyne e Lukaku? Sono ancora due grandi calciatori, speriamo possano restare in azzurro”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Il Napoli ha le idee chiare, Allegri sa il fatto suo e gestisce bene i gruppi, gli azzurri vogliono ripartire da McTominay”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Settimana interessante per il Napoli? Penso proprio di sì, ma serve serenità. Il Napoli è attento e consapevole di quello che bisogna fare, le idee sono chiare ed è fondamentale. Il progetto deve ripartire da Allegri e lo stesso Allegri è un allenatore che sa il fatto suo. Ne abbiamo parlato anche su Napoli Magazine, i numeri sono dalla sua parte. Il suo palmares e la sua capacità di gestire i vari impegni sono degli elementi fondamentali, poi il club farà le sue valutazioni di volta in volta. Geolier? Complimenti a lui per quello che sta facendo, tre bellissime serate al Maradona. A Sanremo ci furono tante critiche, ma ora invece il suo successo parla chiaro, ha portato persino 50 Cent al Maradona, non è da tutti. McTominay ha dato tantissimo al Napoli, fu un grande colpo due anni fa. Il Napoli vuole ripartire anche da lui, ma si valuteranno eventuali offerte importanti nel caso”.