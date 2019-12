LA PARTITA – Sassuolo-Napoli 1-2, gli azzurri trovano la vittoria all’ultimo minuto

Il Napoli batte al Mapei Stadium il Sassuolo 2-1. Nel primo tempo apre le marcature con Traorè, ma nella ripresa gli azzurri rispondono prima con Allan e poi con Elmas allo scadere.

PRIMO TEMPO

A pochi minuti dall’inizio del match subito pericoloso il Sassuolo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, tocca il pallone Locatelli, Mario Rui è costretto a salvare sulla linea. E’ il Sassuolo a fare la partita nella prima mezzora di gioco, il Napoli fa tanta fatica in fase di costruzione di gioco e rischia molto in difesa. Al 30′ passa in vantaggio il Sassuolo: Kyriakopoulos seve Traorè che al volo spedisce il pallone in rete. Al 43′ neroverdi vicini al raddoppio: Locatelli serve Traorè che si in serisce in area ed effettua la conclusione a tu per tu con Meret, che però ci arriva sul pallone. Al 45′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 53′ pericoloso il Sassuolo con Muldur che in area prova il tiro e spedisce il pallone di poco fuori. Al 57′ arriva il pareggio del Napoli: Zielinski serve Allan, il brasiliano controlla il pallone e insacca all’incrocio dei pali. Al 69′ ci prova il Sassuolo con Obiang, il pallone colpisce la traversa. Al 78′ azzurri vicini al raddoppio prima con Callejon che colpisce la traversa e poi con Insigne che effetua la conclusione ma un difensore salva sulla linea. All’82’ tiro a giro di Mertens, Pegolo respinge ma il pallone viene spedito in rete da Callejon, lo spagnolo però è leggermente in posizione di fuorigioco e il VAR lo segnala all’arbitro. Al 90′ l’arbitro assegna 4 minuti di recuper e proprio al 94′ il Napoli passa in vantaggio con Elmas di testa sugli sviluppi fi un calcio d’angolo.

IL TABELLINO

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Peluso, Marlon (51′ Romagna), Muldur, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan (64′ Djuricic), Traore’, Boga (82′ Magnanelli); Caputo. A disp: Turati, Russo, Ferrari, Tripaldelli, Rogerio, Bourabia, Mazzitelli, Oddei, Raspadori. All.: Roberto De Zerbi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto (46′ Hysaj), Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz (70′ Elmas), Zielinski; Callejon, Milik (76′ Mertens), Insigne. A disp: Ospina, Gaetano, Leandrinho, Younes, Lozano, Llorente. All.: Gennaro Gattuso

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)

Reti: 29 Traore’ (S), 57′ Allan (N), 90’+6 aut. Obiang (N)

Ammoniti: Traore’, Locatelli (S) Mario Rui, Elmas (N),

Mariano Potena

Questo articolo è stato letto 3 volte