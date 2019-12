LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Sassuolo-Napoli 1-2, Allan una furia, sta tornando Callejon

MERET 6: sbaglia a non uscire sul gol del Sassuolo, ma è bravissimo nelle altre situazioni in cui viene chiamato in causa.

DI LORENZO 6,5: impeccabile come centrale di difesa, soprattutto nell’anticipo.

MANOLAS 6,5: solido e duro, in marcatura sa farsi rispettare.

LUPERTO 6: pulito, scolastico. Nel finale del primo tempo viene messo k.o. da un infortunio.

HYSAJ 6: spinge bene anche se in un occasione si fa beffare da Boga che per poco non fa danni.

MARIO RUI 6: ottime diagonali difensive e solita spinta sull’out mancino.

ALLAN 7: gol da navigato centravanti, esplode da mezz’ala, meno bene come vertice basso.

FABIAN RUIZ 4,5: perde tanti, troppi palloni. In grave difficoltà come vertice basso.

ELMAS 6: causa l’autogol del Sassuolo, un gol fondamentale per la rinascita del Napoli.

ZIELINSKI 6: dopo un primo tempo da schiaffi, si riprende la scena con una ripresa arrembante e di qualità.

CALLEJON 6,5: ritrova antiche iniziative, va per due volte vicinissimo al gol. Si è rivisto per lunghi tratti il vero Calleti’.

MILIK 6,5: sa far salire la squadra con bravura e qualità. Deve essere, però, più cattivo in zona gol.

MERTENS 6,5: in pochi minuti crea almeno due ghiotte occasioni da gol. Poi, la qualità che sa mettere in campo lui pochi giocatori ce l’hanno in serie A.

INSIGNE 6: tanta buona volontà e anche qualche buona giocata. Sta crescendo.

