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Mondiale 2026, inizia la fase a eliminazione diretta: sedicesimi da brividi e sfide tutte da vivere

Vincenzo Letizia 28 Giugno 2026 0 1 min read

Mondiale 2026, si entra nel vivo: al via i sedicesimi di finale tra big e possibili sorprese
La fase a gironi è ormai alle spalle. Da questo momento il Mondiale 2026 cambia volto e inizia la parte più affascinante della competizione: quella a eliminazione diretta. Con il nuovo format a 48 nazionali, il primo turno da dentro o fuori è rappresentato dai sedicesimi di finale, sedici sfide che decreteranno le squadre destinate a proseguire la corsa verso il titolo iridato.
Da ora in avanti non ci saranno più margini di errore. Novanta minuti, o forse centoventi e i calci di rigore, separeranno le nazionali dal sogno di continuare il proprio cammino mondiale. È la fase in cui i valori tecnici contano, ma carattere, concentrazione e sangue freddo possono fare la differenza.
Tra gli incontri più intriganti spicca senza dubbio Paesi Bassi-Marocco. Gli olandesi partono con i favori del pronostico, ma il Marocco ha ormai dimostrato di poter competere ad altissimi livelli e possiede tutte le qualità per mettere in difficoltà qualsiasi avversario.
Grande curiosità anche per Costa d’Avorio-Norvegia, una sfida aperta a ogni risultato. Gli africani fanno leva su fisicità e velocità, mentre la nazionale scandinava può contare su qualità offensive e organizzazione tattica: un equilibrio che promette spettacolo.
Altro confronto da non perdere è Belgio-Senegal. Da una parte l’esperienza e il talento dei belgi, dall’altra una delle selezioni africane più competitive degli ultimi anni, capace di abbinare intensità, forza atletica e qualità tecnica. Una partita che potrebbe regalare uno dei verdetti più sorprendenti del turno.
Riflettori puntati anche su Portogallo-Croazia, probabilmente una delle gare tecnicamente più affascinanti del tabellone. Due scuole calcistiche di altissimo livello, ricche di giocatori abituati ai grandi palcoscenici internazionali, pronte a contendersi il passaggio del turno in una sfida che si preannuncia equilibrata.

Naturalmente il programma propone anche tanti altri incontri di grande interesse, con le favorite chiamate a evitare passi falsi contro avversarie desiderose di scrivere una pagina storica. Ed è proprio nelle gare a eliminazione diretta che il Mondiale sa regalare le emozioni più grandi: basta un episodio, una parata decisiva o un gol nei minuti finali per cambiare il destino di un’intera nazione.
La Coppa del Mondo entra finalmente nella sua fase più emozionante. I sedicesimi di finale promettono spettacolo, tensione e colpi di scena: il cammino verso il tetto del mondo è appena iniziato, ma da ora ogni partita vale una stagione e ogni errore può essere fatale.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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