CALCIOMERCATO

GIOVANE – Napoli scettico sul brasiliano, ex Verona, che non ha convinto, probabile la sua cessione?

Armando Fico 28 Giugno 2026 0 39 sec read

Giovanni Manna prelevò l’attaccante brasiliano Giovane dal Verona, nel mercato invernale di gennaio scorso ma il calciatore nelle sue poche apparizioni in azzurro, non ha mai convinto. per cui il Napoli resta scettico e sta pensando di cederlo prossimamente a fronte di offerte, sebbene il prezzo pagato dal club di De Laurentiis, ovvero 20 milioni di euro sia  in netto ribasso. Giovane non è riuscito a farsi spazio con Antonio Conte in panchina, tanto è vero che il suo minutaggio è stato esiguo. Naturalmente, toccherà al nuovo allenatore decidere la sua posizione ma, a mio modesto avviso, non credo che resterà all’ombra del Vesuvio, nella stagione che verrà. La Società, qualora non dovesse trovare club disposti ad acquistarlo, potrebbe giralo in prestito secco e sperare che faccia bene altrove per poi riprenderlo a giugno.

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