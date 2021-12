Napoli: la squadra che ha subito più infortuni di tutte le altre, ben 13

Da una statistica realizzata sulla base degli infortuni capitati alle squadre italiane di serie A, in questa prima parte di stagione, si evince che il Napoli è al primo posto anche qui. Infatti sono ben 13 gli infortunati della compagine di Spalletti, per quanto riguarda gli acciacchi muscolari o traumatici, o di altra natura. Un pò troppi, quali le cause? Semplice sfortuna? Il calendario pazzo? La stanchezza? O altro? Sta di fatto che tale situazione non si è verificata in nessun’altra squadra. Di tali infortuni, quattro sono relativi a calciatori che hanno giocato pochissimo, parliamo di Manolas, Malcuit, Lobotka e Ounas, per cui la causa non può essere la stanchezza o il calendario ravvicinato. Ricordiamo che, attualmente, sono fuori Anguissa, Koulibaly, Osimhen, Manolas, Malcuit, Fabian e Insigne. Per la partita contro l’Atalanta, l’unico recuperabile, al momento sembra il capitano, mentre per lo spagnolo occorre valutare fino all’ultimo momento se ci saranno le condizioni per mandarlo in campo. Tutti questi infortuni potrebbero influire sull’andamento del campionato, perché regalare simili giocatori agli avversari non è cosa da poco. Sicuramente per Spalletti non sarà facile inventarsi una formazione competitiva contro un’Atalanta in formissima che intende intromettersi tra Napoli, Milan e Inter.