ILFISCHIETTO: NAPOLI vs ATALANTA, dirige Mariani di Aprilia

L’anticipo di sabato 4 dicembre Napoli vs Atalanta, alle ore 20,45, in programma allo Stadio Maradona di Fuorigrotta sarà diretto da Mariani di Aprilia (Roma). Gli assistenti saranno Longo e Vono, mentre il quarto ufficiale di gara sarà Fourneau. Infine in sala Var l’ex arbitro Banti e Passeri. Un’altra designazione poco opportuna per il Napoli che, sotto la sua direzione, recentemente, ha sempre perso, peraltro in due occasioni in casa. Queste infatti le ultime gare con Mariani in campo:

Napoli-Sassuolo 0-2 del 11 novembre 2020

Napoli-spezia 1-2 6 gennaio 2021

Juventus-Napoli 2-1 del 7 aprile 2021

Per la cronaca, il fischietto laziale ha diretto gli azzurri in 13 precedenti nei quali i partenopei hanno raccolto 9 successi, un pari e tre sconfitte, come già precisato. Inoltre con Banti al Var non possiamo dimenticare lo scandalo che avvenne proprio in Napoli – Atalanta del 2019, quando ai padroni di casa furono negati tre rigori netti, nell’azione dell’ultimo penalty non concesso su Llorente, scaturì poi la rete del 2 a 2 dei bergamaschi. Banti al Var, in quella partita, non invitò mai l’arbitro Giacomelli a rivedere gli episodi incriminati.