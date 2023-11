Derby dalle mille emozioni al Vigorito: 2-2 tra Benevento e Giugliano

Benevento e Giugliano si affrontano nel derby valido per la 13^ giornata di serie C, girone C. Alla vigilia della gara il dubbio era legato al ballottaggio tra Ferrante e Marotta. A spuntarla è quest’ultimo. Recuperato Berra che andrà in panchina. Il Benevento è reduce da 12 risultati utili consecutivi e vuole continuare la sua marcia, ma ecco l’undici che Andreoletti schiera dal primo minuto: Paleari in porta, difesa con El Kaouakibi, Capellini, Pastina. Centrocampo formato da Agazzi e Talia centrali e sulle corsie laterali Masciangelo e Improta. In attacco Ciano e Karic a sostegno dell’ ex Marotta. A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Alfieri, Kubica, Ferrante, Pinato, Berra, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Tello, Bolsius, Ciciretti. Gli indisponibili sono Agnello, Perlingieri, Meccariello, Masella e Simonetti.

Nel Giugliano c’è la squalifica di Berman ma nessun problema particolare di formazione. Questo l’undici che mister Bertotto contrappone alla Strega: Russo tra i pali, linea difensiva a quattro con Di Dio, Menna, Caldore e Yabre. Mediana con De Rosa, Berardocco e Giorgione. In attacco Ciuferri, Salvemini e De Sena. A disp.: Baldi, Eyango, Scognamiglio, Bernardotto, Oyewale, Zullo, Gladestony, Vogiatzis, Rondinella, Aruta, Sorrentino, De Francesco, Oviszach, Stabile, Nocciolini.

Arbitra il match il signor Ubaldi di Roma 1

La gara

Parte subito forte la Strega e al 3′ colpisce la traversa con una conclusione potente di Masciangelo. Successivamente il pallone giunge sui piedi di Improta che calcia alto. Vantaggio che arriva al 7′ con Marotta: la punta, capitalizza al meglio un assist di Karic e supera con un tiro in diagonale il portiere Russo. Al 12′ giallo per Yabre del Giugliano che commette fallo su Improta. Stregoni che tengono bene il campo e sono molto aggressivi. Al 21′ cartellino per Pastina del Benevento e Menna del Giugliano per reciproche trattenute.

Ci provano gli ospiti con una conclusione al 30′ di De Sena e il pallone termina fuori. Ancora pericoloso il Giugliano: al 33′ è De Rosa che con un colpo di testa, sugli sviluppi di un corner, colpisce il palo. La squadra di Bertotto si fa più aggressiva e colpisce ancora un palo con una punizione di De Sena al 36′. È fortunato Paleari perché il pallone percorre la linea di porta e poi viene allontanato dalla difesa. Sempre il Giugliano ci prova con un tiro di De Rosa che termina di poco fuori al 37′. Al 42′ sono ancora gli uomini di Bertotto che provano la conclusione con Giuliano che mette qualche brivido a Paleari. L’ arbitro concede due minuti di recupero e le squadre vanno al riposo. Dopo un buon avvio del Benevento c’è stato il ritorno del Giugliano che ha creato alcuni pericoli e colpito due pali.

Provvidenziale chiusura di Giorgione su Marotta al 52′. L’ attaccante del Benevento avrebbe calciato a colpo sicuro. Pallone d’ oro di Karic per Marotta al 54′, ma la punta sannita non imprime abbastanza forza al pallone e l’ azione del possibile raddoppio sfuma. Pareggio del Giugliano al 56′ con un gran sinistro di Ciuferri che manda il pallone all’ incrocio dei pali. Nulla da fare per Paleari. Al 60′ la Strega manda in campo Bolsius al posto di Ciano. L’ attaccante si mostra particolarmente attivo ma viene chiuso un paio di volte dalla difesa avversaria. Cartellino giallo per Masciangelo al 68′. Giugliano che manda in campo Vogiatzis al posto di Berardocco e Oyewale al posto di Yabre al 71′.

Gara vibrante e senza pause. Trova il nuovo vantaggio il Benevento: al 75′ Improta serve Karic che lascia partire un bolide sotto la traversa che fulmina il portiere Russo. Al 78′ il Benevento manda in campo Ferrante, Benedetti e Pinato al posto di Marotta, Masciangelo e Talia. Anche il Giugliano fa entrare Sorrentino per De Sena e Oviszach per Ciuferri. All’ 84′ gli ospiti effettuano ancora un cambio con Bernardotto al posto di Salvemini. Il Giugliano si riporta in attacco alla ricerca del pari che trova all’ 87′ con un diagonale di Oviszach ben servito da Caldore. Al 90′ grande parata del portiere Russo sulla girata Ferrante, il pallone termina sui piedi di Improta che non trova la porta. Concessi sei minuti di recupero. Entra Tello al posto di Agazzi al 91′. Paleari salva il risultato due volte su Oviszach e Bernardotto. Termina 2-2 un derby emozionante.