Giovanni Cobolli Gigli, Ciro Caruso, Furio Focolari e Maurizio Pistocchi a Radio Punto Nuovo

Juventus, l’ex pres. Cobolli Gigli: “Tudor carattere forte, fossi in lui mi farei scrivere una garanzia che il presidente non intervenga nel proprio lavoro. Garcia presuntuoso, ma ADL si è messo a presenziare spogliatoi e allenamenti…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus: “Tudor è una persona con una forte personalità e con un carattere direttivo. Bisogna capire come potrà coniugarsi con l’altrettanto forte personalità di De Laurentiis, che resta responsabile di quello che si è venuto a creare al Napoli. Ha sondato tanti allenatori e ha scelto quello sbagliato, non agendo con grande furbizia. Lo stesso Garcia è stato presuntuoso nella sua gestione, ma De Laurentiis si è messo a presenziare gli spogliatoi e a seguire la direzione in campo dell’allenatore. Se fossi Tudor, mi farei scrivere una garanzia che il presidente non intervenga nel proprio lavoro. Lo dico come una battuta (ride, ndr)… Non mi va di parlare male di De Laurentiis, del quale ho grandissima stima sin dai tempi della Serie C. A volte ha un carattere talmente forte, che tende a trascendere in alcune decisioni. Napoli è una piazza che ti dà tanto e se Igor riuscisse subito a rimettere in sesto la squadra, il clima cambierebbe radicalmente. Dovrebbe riuscire a farsi seguire dalla piazza, per evitare che perda la pazienza come ha già fatto con Garcia. Accettare il Napoli ora è un rischio per qualsiasi allenatore, ma se le cose dovessero andare bene poi sarebbe una manna per chi ha avuto il coraggio di prendersi l’incarico. Lotta Scudetto solo per Inter e Juve? Da tifoso bianconero lo spero. Allegri sta ottenendo risultati importanti, anche se incompreso dai tifosi e con un calcio non emozionante. Il campo, però, continua a premiarlo e anche la difesa sembra essere tornata molto sicura”.

Caruso: “Fabio Cannavaro sarebbe stato il massimo per la panchina del Napoli! Tutti sappiamo come è andata a Benevento, ma siamo così sicuri che Tudor sarà davvero l’uomo giusto?”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Ciro Caruso, ex difensore del Napoli: “Immaginare Cannavaro sulla panchina del Napoli mi ha fatto un certo effetto, ma era troppo bello per essere vero. Non mi sono illuso quando l’ho visto insieme a De Laurentiis allo stadio, perché se c’era qualcosa non si sarebbe fatto vedere al suo fianco prima di una partita così importante. Sarebbe stato un segnale sbagliato. Ormai il Napoli sembra diretto su Tudor, dico purtroppo perché Fabio sulla panchina degli azzurri sarebbe stato il massimo! Ora serve un comandante al Napoli e in questo Fabio non è secondo a nessuno, per carisma e per personalità. Poi sappiamo tutti quanto sia difficile da napoletano fare bene col Napoli, c’è il doppio della pressione e senti qualsiasi cosa amplificato il doppio. È sempre più difficile fare bene nella propria terra, ma qui si vedrebbe il Cannavaro campione. L’esperienza al Benevento di Fabio come allenatore è chiaramente sotto gli occhi di tutto, ma siamo così sicuri che Tudor sarà davvero la risposta giusta alla crisi del Napoli? Bisogna chiederselo”.

Pistocchi: “Il problema ora è sostituire Garcia, chi arriva non verrà aspettato. Tudor per me non è l’uomo giusto, meglio uno tra questi tre: Calzona, Farioli e Ballardini!”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: “Sono stato uno dei primissimi a non essere convinto da Garcia, sin dall’estate. Confidavo che il lavoro di Spalletti venisse preservato, così da nascondere eventuali limiti tecnici del francese. Ora finisce l’avventura di Garcia, ma il vero problema è come sostituirlo. Chi subentrerà, erediterà una delle situazioni più difficili immaginabili. Ora De Laurentiis non può permettersi nuovi errori: deve scegliere un tecnico coerente con le caratteristiche della rosa e con il suo modo di lavoro. Prendere un allenatore che non punta sulla qualità dei suoi giocatori, sarebbe un altro errore fatale. E servirebbe qualcuno già abituato a subentrare in stagione. Chi arriva ora al Napoli, dovrà fare benissimo dal primo minuto: la piazza e la stampa non concederanno un minuto di attesa. Tudor l’uomo giusto? Per me no, fa un calcio di forza e non di qualità. E poi gioca con la difesa a 5 e non a 4. Può darsi che sia bravo, a Verona ha fatto bene, ma le due esperienze alla Juventus e all’Udinese sono state disastrose. Sarei andato su un allenatore diverso, che proseguisse davvero il calcio di Spalletti. Nomi che avrei seguito? Calzona, ex vice di Sarri ed ex staff di Spalletti. Poi Farioli del Nizza, che sta dominando la Ligue 1, ma sarebbe difficile convincerlo a venir via da lì senza le giuste garanzie. Il terzo nome è quello di Ballardini, che è abituato a subentrare in situazioni così difficili. Si può sbagliare allenatore, ma non si può sbagliare sostituto: altrimenti si cade dalla padella alla brace. Il Napoli resta una squadra capace di battere chiunque. Ieri ha creato tanto, nonostante le difficoltà e gli errori in fase difensiva. Errori che arrivano perché non c’è accuratezza nel lavoro durante la settimana. I giocatori non sono preparati a gestire qualsiasi evenienza”.

Focolari: “L’esonero di Garcia è cronaca di una morte annunciata! De Laurentiis ha culminato il proprio ‘capolavoro’ iniziato a maggio con la Pec inviata a Spalletti. Prenderei un traghettatore ora, Tudor ha fatto disastri con Pirlo alla Juve…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Furio Focolari, giornalista: “L’esonero di Garcia è cronaca di una morte annunciata. De Laurentiis ha culminato il proprio ‘capolavoro’ iniziato a maggio con la Pec inviata a Spalletti. Ha salutato il vecchio tecnico, non ha voluto trattenere Giuntoli e ha scelto l’allenatore peggiore che potesse prendere per il post Spalletti. Garcia era esonerato in casa da un mese, poi Conte gli dice di no e lo commissaria in attesa di novità. Il francese non ha fatto nulla per evitare questa fine, togliendo addirittura Kvara e Zielinski dal primo minuto contro l’Empoli. L’accoppiata ADL-Garcia è stata deleteria per Napoli, ha fatto il male di questa stagione. L’esonero doveva arrivare già durante l’ultima sosta e De Laurentiis ha perso l’occasione di correggere qualcosa, dopo aver sbagliato tutto. Garcia non ha mai creato il feeling con la squadra e con la piazza, che non gli hanno perdonato nulla. Erede di Garcia? Sarei per un traghettatore, ma uno bravo. Cannavaro e Mazzarri sono improponibili, il primo ha portato il Benevento in Serie C e il secondo non allena sul serio da dieci anni. Tudor chiede garanzie, soprattutto temporali. In un Napoli così frastornato serve raddrizzare la stagione, perché chiunque arriverà dovrà arrivare almeno 4rto per essere confermato. Tudor ha avuto buone parentesi, ma alla Juventus ha fatto disastri al fianco di Pirlo… Dovrebbe accettare il ruolo di traghettatore senza clausole, altrimenti si può creare un nuovo scomodo”.

