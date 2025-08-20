NEWS

Premio Mazzone, seconda edizione – Ad Antonio Conte il prestigioso riconoscimento

Nuova gloria per il tecnico salentino, a cui, ieri, è stato assegnato il Premio Mazzone, giunto alla seconda edizione. La notizia è stata resa nota dalla famiglia dell’ex allenatore romano, scomparso due anni fa. Un prestigioso riconoscimento per Antonio Conte, il quale, nella scorsa stagione, a sorpresa ma con pieno merito,  ha vinto lo Scudetto con il Napoli, al suo primo anno sulla panchina azzurra.  Per dovere di cronaca, tale gratificaziione è stata creata per onorare la carriera e l’eredità di Carletto Mazzone, uno degli allenatori della vecchia guardia, più amati e iconici del calcio italiano. Famosa la sua passione, il suo carisma e la capacità di valorizzare tanti giovani talenti. Il premio viene conferito tutti gli anni  in occasione dell’anniversario della dipartita di Mazzone, che  peraltro, anche se per solo un mese, ha guidato la squadra partenopea in un’annata tra le pià brutte della storia del club.

