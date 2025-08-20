IL FISCHIETTO

IL FISCHIETTO – Sassuolo vs Napoli, dirige Ayroldi di Molfetta, al Var Di Bello

Armando Fico 20 Agosto 2025 0 36 sec read

Sta per tornare il campionato di serie A e di conseguenza torna la rubrica il “Fischietto”, che annuncia il direttore di gara della partita degli azzurri nel turno in programma. Dunque, Sassuolo vs Napoli, in calendario sabato, alle 18,30, al Mapei Stadium è stata affidata ad Ayroldi della sezione di Molfetta. I suoi assistenti di linea saranno  Lo Cicero e Yoshikawa, il quarto uomo Rapuano ed infine in Sala Var agiranno Di Bello e Aureliano. . Con il fischietto  pugliese in campo,  il Napoli, in A, non ha mai perso, ottenendo, nei quattro precedenti, 2 vittorie e 2 pareggi. L’unica sconfitta è giunta  in Coppa Italia nel 2022. L’ultima volta che Ayroldi ha diretto gli azzurri risale al settembre 2023, in Bologna vs Napoli, terminata col risultato ad occhiali. 

Armando Fico

