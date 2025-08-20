BREVI

CALCIOMERCATO – Juventus, Douglas Luiz al Nottingham Forest

Vincenzo Letizia 20 Agosto 2025

Douglas Luiz si avvicina al ritorno in Premier League. La Juventus ha raggiunto l’accordo verbale per la cessione del centrocampista brasiliano al Nottingham Forest.

Nell’ultima stagione, il centrocampista classe ’98 ha collezionato 27 presenze tra tutte le competizioni con i bianconeri, senza riuscire a trovare gol o assist.

Vincenzo Letizia

