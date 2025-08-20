BREVI

Il messaggio social di Lukaku: “Apprezzo il vostro supporto. Gli infortuni fanno parte del gioco”

Vincenzo Letizia 20 Agosto 2025 0 26 sec read

Romelu Lukaku ha voluto ringraziare i sostenitori di fede azzurra, e non solo, per i numerosi messaggi ricevuti in seguito all’infortunio (lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra) che lo terrà fuori dai giochi per diversi mesi. Di seguito il messaggio social: “Grazie a tutti per i messaggi degli ultimi giorni. Apprezzo davvero il supporto da parte vostra. Succede, gli infortuni fanno parte del gioco. Ma per grazia di Dio mi sento bene e resto sempre positivo, qualunque cosa accada. Ci vediamo presto. Rom”.

Vincenzo Letizia

