CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – Il muro di Gila e gli incastri di Manna

Vincenzo Letizia 2 Giugno 2026 0 1 min read

Certe passioni non si spengono, semplicemente cambiano stagione. Quella del Napoli per Mario Gila Fuentes (Barcellona, 29 agosto 2000) è una storia nata a fari spenti, coltivata sottotraccia ben prima che l’ombra di Max Allegri si allungasse sulla panchina azzurra, e rimasta intatta oggi che il mercato comincia a dettare i suoi ritmi implacabili. Lo spagnolo della Lazio non è un ripiego, ma una priorità granitica. Piaceva ieri, piace oggi, e soprattutto mette d’accordo tutti: l’area tecnica e lo stesso Allegri, che ne apprezza senso della posizione e sfrontatezza agonistica.
Claudio Lotito, si sa, è bottega carissima e la Lazio farebbe carte false pur di blindare il suo gioiello difensivo. Ma il tempo, nel calcio moderno, è un alleato infedele: il contratto di Gila scadrà tra un anno, una clessidra che corre veloce e che toglie potere contrattuale ai biancocelesti. Il Napoli lo sa, resta sintonizzato sulla frequenza del centrale iberico ed è pronto a sferrare l’affondo decisivo.
L’ago della bilancia, tuttavia, potrebbe non essere soltanto economico. Oltre a un corposo conguaglio finanziario, sul piatto della bilancia potrebbe pesare una contropartita tecnica capace di far vacillare Formello: Michael Folorunsho. Il centrocampista, di rientro dal prestito al Cagliari dove ha mostrato muscoli, dinamismo e una maturità ormai da top club, è l’identikit perfetto per la mediana laziale. Un incastro che scalda i motori del mercato: il Napoli insiste, Gila aspetta, l’estate difensiva è appena cominciata.

di Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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