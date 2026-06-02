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Terremoto di magnitudo 6.2 davanti alle coste della Calabria, avvertito in tutto il Sud

Vincenzo Letizia 2 Giugno 2026 0 48 sec read

Epicentro in mare a 250 km di profondità. Nessun danno segnalato al momento

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata nel Sud Italia poco dopo la mezzanotte, oggi 2 giugno. Secondo l’Ingv, il sisma si è verificato a 250 km di profondità al largo della costa della Calabria nord occidentale nel Cosentino, ma è stata avvertita anche in Puglia e in Sicilia come testimoniano i centinaia di messaggi degli utenti sui social.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile “è in contatto con le loro strutture sul territorio”, fa sapere il Dipartimento sui social. La scossa è stata “avvertita in gran parte del Sud”, spiega la Protezione Civile, sottolineando che, anche se al momento non ci sono segnalazioni di danni, ci sono “verifiche in corso”. Il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano ha convocato l’Unità di Crisi a Roma per seguire la situazione.

I vigili del fuoco sono inoltre impegnati in una ricognizione per valutare eventuali danni soprattutto nella zona del Tirreno cosentino.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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