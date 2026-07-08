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Stadio Napoli, Manfredi frena De Laurentiis: «Il Comune c’è, ma servono progetto e fondi privati»

Vincenzo Letizia 8 Luglio 2026 0 1 min read


NAPOLI — La questione stadio torna a farsi rovente all’ombra del Vesuvio, trasformandosi nell’ennesimo capitolo di un confronto serrato tra calcio e istituzioni. Ad aprire il dibattito a mare aperto è stato il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, lanciando una provocazione che ha immediatamente investito il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente della Regione, Fico.
Il patron azzurro ha espresso senza giri di parole la necessità di un’azione congiunta per non perdere il treno della competitività con le grandi del Nord e della Capitale:
«Veniamoci incontro sullo stadio. Dobbiamo incontrarci per massimizzare sforzi economici vostri e miei. Se Milan e Inter costruiscono lo stadio investendo 1,8 miliardi, e come loro anche la Roma, tra 4-5 anni non ci troveremo nella condizione economica di poter render competitivo il Napoli. Ci vogliono le strutture. Io metto creatività e capacità finanziaria».
A spegnere i facili entusiasmi e a fare da risacca all’onda d’urto di De Laurentiis ci ha pensato però il primo cittadino, Gaetano Manfredi. La posizione di Palazzo San Giacomo è netta e non lascia spazio a interpretazioni ambigue: l’amministrazione è aperta al dialogo, ma le casse pubbliche non verranno toccate.
«Desideriamo un grande stadio come è nelle grandi capitali europee. Ma servirebbe ben più di un miliardo che dovrebbe essere necessariamente investito da forze private. Se il Calcio Napoli trova le risorse, presenta il progetto, troverà solo disponibilità da parte del Comune».
Una linea di assoluta prudenza finanziaria supportata anche dalle parole di Fico, che ha ricordato i vincoli normativi insuperabili che arrivano direttamente da Bruxelles: «L’Europa ha detto no all’utilizzo di fondi per gli stadi e questi sono fatti tecnici, reali».
La palla passa dunque nuovamente al Calcio Napoli. La chiosa finale di De Laurentiis («Vediamoci per un tavolo per un approfondimento») lascia aperta la porta a un confronto tecnico nei prossimi giorni. Resta da capire se la “capacità finanziaria” sbandierata dal presidente azzurro sarà sufficiente a coprire un investimento che si preannuncia faraonico, o se il progetto del nuovo impianto è destinato a rimanere, ancora una volta, soltanto sulla carta.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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