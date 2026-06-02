Rudi Garcia: Lukaku è motivato e sta molto meglio sul piano fisico

Ha saltato praticamente tutto il campionato per il maledetto infortunio occorsogli ad agosto. Ma ora è praticamente pronto a riprendersi la scena, addirittura ai Mondiali che inizieranno tra dieci giorni. Rudi Garcia, c.t. del Belgio ed ex allenatore non proprio rimpianto del Napoli, ha parlato in conferenza stampa, anche di Romelu Lukaku: “Non ho mai visto un calciatore così motivato come lui. Onestamente non sono preoccupato dal suo infortunio anche se ha giocato davvero pochissimo in questa stagione. Devo dire che sta meglio rispetto a quanto mi aspettassi sul piano fisico. In allenamento fa molti gol. Chiaramente non può essere pronto per giocare subito da titolare. Contro la Croazia potrebbe entrare a gara in corso per fare qualche minuto”.