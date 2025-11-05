Calciomercato – Il Napoli, nella sessione invernale, ha estremo bisogno di acquistare un centrocampista; nel mirino di Manna c’è Kobbie Mainoo

Il deludente pareggio di ieri ha evidenziato che le assenze per infortunio di giocatori cardini delle squadra come Lukaku e De Bruyne stanno incidendo, non poco, sul momento poco brillante della squadra in questo periodo, in particolare in Champions League dove ,in quattro partite, sono stati racimolati solo quattro punti, un pò pochi per aspirare di andare avanti nella competizione. Vista la lunga degenza del centrocampista belga e la partenza di Zambo Anguissa, a dicembre, per disputare la Coppa America, il Napoli, nella prossima sessione del calciomercato, ha estremo bisogno di prendere un altro centrocampista. Occorre reperire un sostituto di Kevin De Bruyne che possa anche fare da vice Anguissa. Il Ds Giovanni Manna avrebbe nel mirino Kobbie Mainoo del Manchester United, scelta principale per rinforzare l’organico. Antonio Conte ha dato il suo assenso all’operazione di calciomercato con il club della Premier. L’interesse per il giocatore è reale e la trattativa è già partita. Il centrocampista inglese, appena ventenne, risulta esseree tra i prospetti più talentuosi del calcio britannico. Il club di De Laurentiis sarebbe intenzionato a chiedere un prestito, a gennaio, con obbligo di riscatto a giugno, un’opzione che il Manchester United non disdegnerebbe. Quindi ci sarebbero buone speranze per regalare a Conte il forte calciatore.