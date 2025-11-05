ALTRI SPORT

Addio ad Andrea De Adamich: morto a 84 anni l’ex pilota F1 e volto Mediaset

Vincenzo Letizia 5 Novembre 2025 0 57 sec read

In Formula 1 aveva corso per team prestigiosi come Ferrari, McLaren e Alfa Romeo. In tv è stato celebre volto Mediaset per i motori

Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa di Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista, morto all’età di 84 anni. Il friulano, che aveva debuttato nelle competizioni automobilistiche nel 1962, ha avuto una carriera ricca di successi. Prima come pilota Alfa Romeo: dopo il titolo italiano di Formula 3 nel 1965, fu ingaggiato dall’Alfa Romeo, con cui vinse due Campionati Europeo Turismo (1966-67) a bordo della Giulia GTA. E poi l’esperienza in Formula 1 e Prototipi: disputò cinque stagioni in F1 a partire dal 1968, correndo per scuderie di prestigio come Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. Alternò la massima categoria al Mondiale Prototipi, ottenendo due vittorie con l’Alfa Romeo.

Ritiratosi nel 1974, De Adamich divenne un noto volto televisivo di Mediaset per i motori, ricoprendo il ruolo di telecronista dal 1978 al 2009 insieme a Guido Schittone.

Nel 1991 fondò il Centro Internazionale Guida Sicura, proseguendo la sua storica collaborazione con Alfa Romeo. Per i suoi meriti, il 2 giugno 2022 era stato nominato Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Infortuni Khedira e D.Costa: gli aggiornamenti

Tre punti e una vittoria arrivata nonostante tante situazione avverse: Juventus che torna a casa dalla trasferta spagnola di Champions League contro il Valencia con […]

20 Settembre 2018 0 1 min read

Atalanta-Everton: Petagna titolare, dubbio Rooney


Atalanta-Everton: Petagna titolare, dubbio Rooney

La squadra di Gasperini è pronta all’esordio in Europa League, dove torna 9675 giorno dopo l’ultima partecipazione nella vecchia Coppa Uefa. Di fronte ci sarà l’Everton di Wayne Rooney, non al meglio ma in vantaggio sullo spagnolo Sandro Ramirez. Vediamo le statistiche della partita e le probabili scelte degli allenatori

TUTTI I GIRONI DI EUROPA LEAGUE

Parole chiave: atalanta , everton , europa league
13 Settembre 2017 0 1 min read

Argentina, Boca campione per la 32esima volta


Argentina, Boca campione per la 32esima volta

Gli Xeneizes conquistano matematicamente il titolo senza giocare dopo la sconftta del Banfield in casa del San Lorenzo. Al fischio finale è scattata la festa per le strade di Bahia Blanca, dove la squadra si trova in ritiro

Parole chiave: boca juniors

Fonte: Sky

20 Giugno 2017 0 1 min read

Maran: “Con l’Inter venderemo cara la pelle”


Maran: "Con l’Inter venderemo cara la pelle"

Dopo le sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, i gialloblù ripartono dall’Inter. Sfida difficile da affrontare: "Vengono da 4 vittorie di fila, ma faremo di tutto per fermarli". Così l’allenatore del Chievo in conferenza stampa

Parole chiave: rolando maran , sergio pellissier , stefano pioli , inter , chievo verona , serie a 2016-2017
13 Gennaio 2017 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui