Il mio Editoriale post Champions – Il Napoli non sa più vincere, un altro 0 a 0 che sa di sconfitta e che complica il percorso europeo

Il mio Editoriale. Nella quarta partita del girone unico della massima competizione continentale, ieri sera, il Napoli che aveva l’obbligo di puntare al successo, contro il Francoforte, al Maradona, non è andato oltre un blando e noioso 0 a 0, peraltro il secondo consecutivo, dopo quello col Como, che ha il sapore di una sconfitta. Non riuscendo ad incamerare i tre punti gli azzurri, adesso, dovranno sudare le cosiddette sette camicie per riuscire a centrare, almeno i playoff. In definita un’altra delusione per i tifosi presenti sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta e per quelli che hanno visto il match sulla piattaforma a pagamento. La squadra di Conte non sa più segnare e senza gol non si vince; si è visto,nuovamente, un attacco evanescente dalle polveri bagnate che non riesce a concretizzare le azioni, seppur poche, da gol. il Napoli non ha mai veramente messo in difficoltà la difesa del Francoforte, reduce dall’aver subito ben 10 reti nelle ultime gare di Champions. Il danese Hojlund è stato praticamente cancellato da Koch, McTominay ha mancato una grossissima occasione davanti alla porta all’83’, ed Elmas e lo stesso Hojlund hanno sprecato pure l’ultima doppia chance al 95esimo minuto. Con questo pareggio inaspettato, il percorso dei partenopei, in Champions League si è fatto ancora più difficile. Quattro punti in classifica sono troppo pochi, dopo quattro turni. Ora come ora, i playoff sono a rischio se non si cambia registro., a partire dal prossimo match, del 25 di novembre, ancora, in casa, contro il Qarabag. L’allenatore azzurro, nel post partita, ha accusato i tedeschi di aver fatto il catenaccio, badando solo a difendersi, con le buone e con le cattive. Antonio Conte ha inteso difendere i propri giocatori che, a suo dire, hanno dato il massimo. Infine, il tecnico ha concluso la conferenza, affermando che si deve crescere tutti insieme e tener conto dei tanti infortuni subiti, i quali hanno inciso molissimo sui risultati non brillanti. In realtà, ieri, sono mancati calciatori chiave, come Politano, Neres, Hojlund, Anguissa, Mc Tominay ed il rientrante Lobotka, lo slovacco è fuori condizione. Antonio Conte è ancora sulla graticola, nonostante che il suo Napoli sia primo in classifica in campionato. Ma, per ora, è troppo presto per esprimere giudizi, occorre solo attendere gli aventi, la stagione è lunga e nulla è perduto. Il Napoli sta attraversansdo un momento di appennamento, però è sempre la squadra Campione d’Italia in carica, per cui, sono certo che, presto, ritonerà ad essere quel team dell’anno scorso che ci ha fatto sognare.