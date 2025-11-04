L’EDITORIALE – Napoli, tra illusioni e verità: Conte e il peso delle parole

di Vincenzo Letizia

C’è un momento, nel viaggio di ogni squadra, in cui il risultato smette di essere un punto d’arrivo e diventa uno specchio deformante. Il Napoli, oggi, si guarda dentro quello specchio e non si riconosce. La classifica ancora gli tende una mano, ma l’immagine riflessa è quella di una squadra che non sa più se crederci davvero.

Conte, dopo la gara, ha parlato di una “buona partita”. Parole leggere, quasi un balsamo per anestetizzare una ferita che invece chiede verità. Ma chi ha visto il campo sa che non c’è stata né rabbia né ritmo, né fame. Un gioco lento, quasi incatenato, come se l’azzurro che un tempo infiammava l’anima oggi avesse perso il suo fuoco interiore.

L’allenatore che conoscevamo, quello del ringhio e della tempesta, sembra aver lasciato il posto a un uomo che contempla il mare in bonaccia. Eppure, il Napoli non ha bisogno di consolazioni, ma di scosse. Perché il calcio, come la vita, non perdona chi si adagia sulle interpretazioni.

Dopo il pareggio con il Como, un filo d’autocritica avrebbe potuto restituire credibilità, ma invece è arrivata una carezza alle prestazioni, non alle coscienze. E allora la domanda è una sola: può un condottiero guidare l’assalto se ha smesso di credere nella battaglia?

“Veritas filia temporis” — la verità è figlia del tempo — dicevano i latini. Ma il tempo, nel calcio, corre più veloce delle parole. E se la verità tarda ad arrivare, rischia di presentarsi quando non serve più.

Il Napoli resta sospeso tra la speranza del risultato e la cecità dell’autocompiacimento. Potrà ancora qualificarsi, certo, ma la vera sfida non è nei numeri: è nello sguardo di chi deve ritrovare se stesso. E Conte, che di guerre ne ha vinte tante, sa bene che la più dura è quella contro l’illusione.