Qualificazioni mondiali, serata folle a Debrecen:  Israele-Italia 4-5

L’Italia ha battuto 5-4 Israele nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2026 registrando la seconda vittoria consecutiva con Rino Gattuso come ct e agganciando proprio gli uomini di Ben Simon a nove punti in classifica. Sul campo neutro di Debrecen gli Azzurri hanno sofferto l’aggressività degli avversari trovandosi ad inseguire prima al 16′ per l’autorete di Locatelli e poi al 52′ per la rete dell’ex Venezia Dor Peretz. In entrambe le occasioni, prima al 40′ e poi al 54′ è stato Moise Kean con la collaborazione di Retegui a trovare il pareggio, poi le reti di Politano al 58′ (sul terzo assist di Retegui) e Raspadori all’81’ hanno indirizzato il match in favore dell’Italia prima di un finale folle: all’87’ l’autorete di Bastoni ha riaperto i giochi, Dor Peretz all’89’ ha firmato un nuovo pareggio e due minuti più tardi Tonali ha trovato il tanto clamoroso, quanto importante, 5-4 finale che ha premiato l’Italia.

Gattuso: “C’era da morire. Presi gol assurdi, siamo dei pazzi! Ma abbiamo reagito”

Rino Gattuso stravolto e autocritico al termine del match folle contro Israele, vinto 5-4 nel recupero dopo avere subito due gol nel finale che avrebbero compromesso il cammino verso il Mondiale 2026. “Oggi c’era da morire. Ci hanno sorpresi un po’ all’inizio ma ogni volta che andavamo in avanti li mettevamo in difficoltà. Oggi la gamba non era brillantissima, ci sta, quando si gioca la seconda partita è sempre così. Ci teniamo la vittoria, che era fondamentale. Siamo dei pazzi perché abbiamo preso dei gol assurdi”.

“Siamo troppo fragili – ha proseguito il ct -, concediamo gol troppo facilmente. Ma non è una critica ai giocatori, è un problema mio, che devo migliorare con il mio staff. Bisogna dare merito ai ragazzi che hanno avuto la forza di reagire a ogni schiaffone preso. Anche non essendo stata una grandissima giornata, ci hanno messo cuore e voglia di reagire. Questo è qualcosa su cui continuare a lavorare. Godiamocela, sono stati otto giorni incredibili. Complimenti ai ragazzi, ora li ringrazierò, ma se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo migliorare”.