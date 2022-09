ITALIA vs INGHILTERRA – Raspadori e Di Lorenzo sicuri titolari nella formazione di Mancini

Due dei quattro calciatori del Napoli convocati dal ct Mancini per le due gare di Nations League, della nostra nazionale, di cui la prima questa sera a Milano, contro l’Inghilterra, partiranno titolari dal primo minuto. Parliamo di Giacomo Raspadori e Giovanni Di Lorenzo., uniche vere certezze di questa Italia. Anche Matteo Politano poteva far parte della formazione che affronterà i britannici ma l’infortunio patito in campionato l’ha costretto a lasciare il ritiro azzurro per tornare a Napoli e sottoporsi alle cure del caso. Per la cronaca, la classifica del girone di Nations League vede l’Italia, terza a quota 5, dietro l’Ungheria a 7 e la Germania 6. Fanalino di coda proprio l’Inghilterra con soli 2 punti. Stasera la nazionale di Mancini non può assolutamente perdere per non rischiare di retrocedere nella fascia B della manifestazione europea. I due “napoletani” daranno certamente il massimo per evitare che ciò accada.