ITALIA

NAZIONALE – L’Italia, domenica sera, a San Siro chiuderà il girone di qualificazione, incontrando la capolista Norvegia

Armando Fico 12 Novembre 2025 0 33 sec read

Domenica sera la nazionale italiana targata Gattuso, chiuderà il suo girone di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026, affrontando, in quel di San Siro, la Norvegia di Haaland, prima in classifica ed irrangiungibile per via dell’enorme differenza reti rispetto agli azzurri. , i quali  sono reduci dalle due vittorie di fila, giunte il mese scorso, contro l’Estonia, per 3-1 a Tallinn) e Israele, per 3-0 a Udine. L’Italia, seconda sarà costretta a disputare gli spareggi che si terranno a marzo, per assegnare gli ultimi quattro posti disponibili. Per la cronaca, questo torneo, per la prima volta, vedrà in lizza  48 nazionali e si svolgerà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in CanadaMessico e Stati Uniti.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

L’EDITORIALE – Napoli e il calciomercato: Conte guardi in casa prima di guardare altrove

di Vincenzo Letizia Ogni sosta della Nazionale diventa terreno fertile per il chiacchiericcio sul calciomercato. Con i campionati fermi, le pagine dei quotidiani si riempiono […]

11 Novembre 2025 0 1 min read

Mondiale per Club: l’Al Hilal di Inzaghi ferma il Real Madrid sull’1-1 al debutto

Finisce in parità la prima sfida di Real Madrid e Al Hilal nel Mondiale per Club, contro in una sfida inedita giocata all’Hard Rock Stadium […]

19 Giugno 2025 0 1 min read

MONDIALE PER CLUB: 1-0 al Botafogo, il Palmeiras ai quarti

E’ il Palmeiras la prima squadra qualificata ai quarti di finale del Mondiale per club. Nel derby brasiliano col Botafogo, disputato a Philadelphia, la squadra […]

28 Giugno 2025 0 31 sec read

Insigne: “Un bel regalo per i 30 anni, anche se inizio a diventare vecchio. Diremo la nostra agli Europei”

Nel giorno del suo 30° compleanno, l’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato dopo la vittoria dell’Italia per 4-0 contro la Repubblica Ceca.  Queste le sue parole a […]

6 Giugno 2021 0 40 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui