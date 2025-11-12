NAZIONALE – L’Italia, domenica sera, a San Siro chiuderà il girone di qualificazione, incontrando la capolista Norvegia

Domenica sera la nazionale italiana targata Gattuso, chiuderà il suo girone di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026, affrontando, in quel di San Siro, la Norvegia di Haaland, prima in classifica ed irrangiungibile per via dell’enorme differenza reti rispetto agli azzurri. , i quali sono reduci dalle due vittorie di fila, giunte il mese scorso, contro l’Estonia, per 3-1 a Tallinn) e Israele, per 3-0 a Udine. L’Italia, seconda sarà costretta a disputare gli spareggi che si terranno a marzo, per assegnare gli ultimi quattro posti disponibili. Per la cronaca, questo torneo, per la prima volta, vedrà in lizza 48 nazionali e si svolgerà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.