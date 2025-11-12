IN EVIDENZA

Pellegrini e l’idea che scuote il calcio: basta passaggi all’indietro, il gioco deve guardare avanti

12 Novembre 2025

C’è qualcosa di profondamente stanco nel calcio moderno. Ritmi esasperati ma azioni sempre più prevedibili, un possesso palla che si chiude su sé stesso, come un cerchio senza uscita. E poi, interminabili sequenze di passaggi orizzontali, retropassaggi al portiere, costruzioni dal basso che troppo spesso diventano una parodia di se stesse.
In questo scenario, la voce di Manuel Pellegrini risuona come una provocazione lucida e necessaria.

L’allenatore del Betis Siviglia, uomo di grande esperienza e sensibilità tattica, ha proposto una regola che cambierebbe la natura stessa del gioco: una volta superata la linea di metà campo, la squadra in possesso palla non può più tornare indietro.
Una norma presa in prestito dal basket, ma che nel calcio assumerebbe un valore quasi rivoluzionario.

Il concetto è semplice e spietato: eliminare la possibilità del ritorno all’indietro significherebbe obbligare le squadre a giocare in avanti, a pensare in verticale, a cercare la porta invece di nascondersi dietro la sicurezza del possesso. Sarebbe la fine del calcio “di conservazione”, di quella mentalità che ha trasformato il campo in un laboratorio geometrico, sacrificando l’imprevedibilità sull’altare del controllo.

Pellegrini non parla di nostalgia, ma di ritorno alla vitalità del gioco, alla sua essenza offensiva.
Perché il calcio, prima di tutto, è slancio. È rischio. È tentativo.
Il guardiolismo dei “passaggielli” — per usare un termine diventato ormai popolare — ha reso il gioco più razionale, ma anche più noioso. L’idea di Pellegrini va nella direzione opposta: togliere al giocatore la possibilità di tornare indietro significherebbe restituirgli l’istinto, la voglia di sorprendere, la necessità di pensare in avanti.

E a pensarci bene, non sarebbe un’eresia. Gli sport che hanno introdotto regole simili — dal basket al rugby — hanno trovato proprio lì la loro anima spettacolare. Il calcio, invece, sembra essersi intrappolato nella propria tattica, vittima della paura di sbagliare.

A questa provocazione se ne potrebbe aggiungere un’altra: il tempo effettivo di gioco, trenta minuti per tempo, cronometro fermo quando la palla non è in gioco.
Sarebbe un modo per eliminare le perdite di tempo, le finzioni, i teatrini che avvelenano la parte finale di troppe partite.
Il risultato? Meno furbizia, più sport. Meno attesa, più ritmo.

La proposta di Pellegrini, che a prima vista può sembrare utopistica, ha invece un fondamento profondo: ridare al calcio la sua direzione naturale — quella verso la porta avversaria.
Perché il pallone, quando torna indietro, non è solo un movimento tattico. È anche una metafora di un calcio che, forse, ha smesso di guardare avanti.

Vincenzo Letizia

