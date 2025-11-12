NEWS

NOA LANG – L’esterno olandese scontento per il suo accantonamento e ne parla al suo entourage

Armando Fico 12 Novembre 2025 0 42 sec read

A Napoli, oltre alle disavventure della squadra, che sta marciando, come i gamberi all’indietro, tiene banco la situazione dell’esterno sinistro olandese Noa Lang. Il calciatore che ha fatto faville col Psv, con Conte, non trova spazio, si sente accantonato, per cui è molto insoddisfatto di questo andazzo. La sua inquietudine non la nasconde affatto e la fa presente all‘entourage che lo circonda Tale  situazione  va risolta, non solo per il suo bene ma anche per quello del Napoli.  Non sentire la fiducia dell’ambiente, nonchè dell’allenatore, provoca solo tensione  e malcontento.  Una grana, ormai, che va avanti da mesi , eppure si tratta di un giocatore che la società voleva prendere già a gennaio scorso. Non sarà certamente un fuoriclasse ma Noa Lang non merita di non essere preso in considerazione. In questo modo si può solo bruciare e sarebbe un grande sbaglio.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Ci siamo, è il giorno di Italia – Inghilterra, gli azzurri a caccia di un sogno

Finalmente è arrivato il giorno più atteso di questi campionati europei, l’atto conclusivo di una manifestazione che ha decretato la caduta degli dei, proiettano in […]

11 Luglio 2021 0 1 min read

Paolo De Paola e Pedro Pablo Pasculli a Radio Punto Nuovo

De Paola: “Inquietante la reazione delle curve: De Laurentiis è il miglior presidente di Italia, merita solo applausi! Sconfitta col Milan non peserà in campionato, […]

3 Aprile 2023 0 2 min read

Maradona Junior: “Non ho mai pensato di fare causa al Napoli per la maglietta celebrativa di mio padre”

Il figlio napoletano dell’ex “pibe de’oro”, conosciuto come Diego Maradona Junior, ha rilasciato una dichiarazione in merito a delle voci infondate che parlavano dell’intenzione degli […]

9 Novembre 2021 0 1 min read

Napoli-Salisburgo, i convocati di mister Ancelotti

Al termine della rifinitura odierna, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per la sfida con il Salisburgo: Portieri: Meret, […]

6 Marzo 2019 0 15 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui