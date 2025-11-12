NOA LANG – L’esterno olandese scontento per il suo accantonamento e ne parla al suo entourage

A Napoli, oltre alle disavventure della squadra, che sta marciando, come i gamberi all’indietro, tiene banco la situazione dell’esterno sinistro olandese Noa Lang. Il calciatore che ha fatto faville col Psv, con Conte, non trova spazio, si sente accantonato, per cui è molto insoddisfatto di questo andazzo. La sua inquietudine non la nasconde affatto e la fa presente all‘entourage che lo circonda Tale situazione va risolta, non solo per il suo bene ma anche per quello del Napoli. Non sentire la fiducia dell’ambiente, nonchè dell’allenatore, provoca solo tensione e malcontento. Una grana, ormai, che va avanti da mesi , eppure si tratta di un giocatore che la società voleva prendere già a gennaio scorso. Non sarà certamente un fuoriclasse ma Noa Lang non merita di non essere preso in considerazione. In questo modo si può solo bruciare e sarebbe un grande sbaglio.