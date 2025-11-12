NEWS

Antonio Conte – Il mister pronto a cambiare modulo, in vista dei prossimi impegni, in attesa di qualche rinforzo a gennaio

Ancora una brutta tegola per il Napoli, si è fermato infatti, anche Anguissa, il quale, durante gli alklenamenti con la sua nazionale,  ha accusato un risentimento muscolare, la cui entità è ancora da valutare. Sembra proprio una stagione sfortunata, quella di Conte, già alle prese con tanti problemi da risolvere. Intanto, il mister,  in vista dei prossimi impegni della squadra, appare intenzionato a cambire modulo, inoltre  tenterà  di lavorare, in particolare,  sulla testa dei suoi calciatori. Il 4-3-3 di base, da lui costruito, non sembra dare più i frutti sperati, per cui serve, assolutamente, un cambiamento ed una scossa che rilanci le ambizioni del team partenopeo, che nonostante tutto, è sempre lì in alto, a sole due lunghezze dalla vetta della classifica, occupoata da Inter e Roma. Nel frattempo l’allenatore ex Juve e Inter sta lavorando, a Castel Volturno con i giocatori che, ora, ha a disposizione. Aurelio De Laurentiis ha ribadito la sua fiducia al tecnico leccese, tuttavia le parole durissime rivolte alla squadra, a suo dire morta, potrebbero anche presagire la voglia di abbondonare la nave. Il campionato è fermo e se ne riparlerà il giorno 22 con l’anticipo, a Fuorigrotta contro l’Atalanta, solo allora sapremo se le cose cambieranno, o meno.

