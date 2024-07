Napoli, il Psg accelera per Osimhen: pronti oltre 100 milioni

Svolta vicina per l’affare Osimhen. L’agente del nigeriano, Roberto Calenda, è volato a Parigi per parlare direttamente col Psg e pare che la missione abbia dato esiti molto positivi. Dopo il vertice di mercato,il club francese avrebbe deciso di chiudere l’operazione accontentando sia il Napoli, sia il giocatore. Per quanto riguarda l’offerta al club azzurro,il Psg avrebbe messo sul piatto oltre cento milioni di euro. Non i 130 chiesti da De Laurentiis, ma comunque un budget non molto lontano e in grado di sbloccare la trattativa.

Trattativa che a questo punto dovrebbe subire un’accelerata importante.Una volta raggiunta l’intesa sulle cifre per il cartellino e per l’ingaggio dell’attaccante, infatti, Psg e Napoli ora dovrebbero solo sedersi attorno a un tavolo, limare gli ultimi dettagli per mettere tutto nero su bianco per completare il trasferimento del bomber. Operazione che De Laurentiis vorrebbe chiudere in tempi strettissimi per chiudere la questione e dare poi l’assalto a Lukaku, per cui sarebbe previsto un investimento da 25-30 milioni.

Quanto invece all’offerta araba per Osimhen, vista l’accelerata arrivata da Parigi, l’impressione ormai è che l’ipotesi sia destinata a tramontare definitivamente. Nonostante i tanti soldi messi sul paitto dall’Al Ahli, del resto, l’idea di lasciare l’Europa non era mai piaciuta davvero al diretto interessato.

Mediaset.it