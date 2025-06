Zamboni, Verna, Zaccaria, Mora e Carmine Esposito a NM LIVE

Zamboni: “De Bruyne? Il Napoli vuole fare grandi cose, Beukema è un calciatore importante e può migliorare con Conte”

NAPOLI – MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “De Bruyne? E’ importante avere un calciatore come lui, in ambito mercato si spostano pedine importanti e invoglia gli altri a venire, perché fa pensare che il Napoli voglia fare bene. Che il Napoli voglia fare grandi cose lo sappiamo tutti, dopo questo tassello si capisce ancora di più. Marianucci? Credo che sia il primo, ne servono ancora un paio per far diventare la difesa importante. Se Conte ha deciso di restare, è perché ha avuto le giuste rassicurazioni sugli acquisti. Questi sono i primi di una serie importante. Osimhen? Secondo me non sa nemmeno lui cosa vuole. Non ho nessun tipo di idea, diventa difficile capire cosa voglia. Davanti a una proposta come fatta dagli arabi, non penso che ci sia un’altra squadra al mondo che possa arrivare a quelle cifre, forse c’è dell’altro che noi non sappiamo. Aspettiamo e vediamo cosa succede. Beukema? E’ un calciatore importante, con Conte può solo che migliorare. Gattuso l’uomo giusto per la Nazionale? Mi dispiace per Spalletti, credo che Gattuso sia l’unica persona che possa fare qualcosa di buono. E’ un signore del calcio, ha fame e grinta e lo si è visto anche nella carriera di calciatore. Bisogna tirar fuori quel qualcosa in più che non ho ancora visto in questi calciatori attuali. Credo che Gattuso sia l’unico che possa fargli dare il massimo, già questo sarebbe un buon passaggio”.

NM LIVE – Verna: “Gattuso può essere giusto per la Nazionale, De Bruyne farà da chioccia agli altri, il Napoli vede davanti un futuro roseo”

NAPOLI – CARLO VERNA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Gattuso è l'uomo giusto per la Nazionale e le parole di La Russa? Credo siano parole inopportune. Gattuso è una persona perbene e viene in un momento difficile per la Nazionale. E' evidente che andare a dire che Gattuso non va bene è inopportuno. Ha fatto esperienze importanti, sia come allenatore che come calciatore. A Napoli è stato un po' sottovalutato. Ha rimesso delle cose a posto, dopo quanto successe con Ancelotti. Poi successe qualcosa nella sua ultima partita a Napoli, non penso abbia delle responsabilità in quel Napoli-Verona, che ancora oggi è difficile da inquadrare come partita. Non ci fu il giusto impegno in quel match, non si usci con la maglia sudata. Gattuso a Napoli ha avuto un bilancio positivo, a mio avviso. Gattuso può essere la persona giusta per la Nazionale, se non lo fai non puoi sapere se sei capace a farlo. De Bruyne renderà in campo, con la gestione delle sostituzioni e farà anche da chioccia agli altri. La stampa estera sul Napoli? Il Napoli ha imboccato un circolo virtuoso. Nel momento in cui le cose sono andate nel verso giusto, si è entrati nel circolo virtuoso e grande protagonista è stata la gente di Napoli, che penso abbia avuto la sua importanza nella permanenza di Conte, che ha avuto le rassicurazioni da De Laurentiis. Le altre squadre stanno ripartendo da zero, sono cicli che ricominciano. Questo Mondiale non so quanto possa appassionare la gente, l'hanno fatto così lungo che peserà sulla preparazione di Inter e Juventus. Il Milan potrebbe essere una rivale, ma comunque inizia da zero. Il Napoli davanti a se e con l'arrivo di De Bruyne, vede un futuro roseo. Lookman? Il Napoli dovrà faticare in Champions League, che diventa l'obiettivo principale e superare i quarti di finale. Lookman è un calciatore di grandissima classe, l'Europa League a Bergamo è arrivata anche grazie a lui. Magari arrivasse a Napoli. Su Neres ho qualche timore sulla fragilità, non sulle sue qualità tecniche. Prossimo colpo? Non mi cimento, parlo solo se un calciatore è adatto al Napoli o mi piacerebbe al Napoli. Bisognerebbe parlare di cose che sostanzialmente non si conoscono".

NM LIVE – Zaccaria: “Gattuso può dare la scossa giusta alla Nazionale, De Bruyne può portare a Napoli altri calciatori di spessore”

NAPOLI – MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Nazionale, Gattuso e le parole di La Russa? Non comment sulle parole di La Russa, non capisco cosa ne possa capire. Incommentabile l'uscita. Gattuso? C'è bisogno di una scossa e forse può essere la persona giusta, è una persona tosta e forse può scuotere i calciatori per farli uscire da questa apatia che abbiamo visto. Se si può bruciare o meno, credo che in momenti di grandi difficoltà non ci si può soffermare su questi aspetti, bisogna lavorare sulle teste dei calciatori. La qualificazione diretta è difficile, ma i playoff si possono ottenere. De Bruyne? Sarà un punto di riferimento per tanti altri e darà la svolta definitiva per una squadra che ha delle ambizioni massime. Farà si che altri calciatori di spessore non facciano troppi complimenti per venire a Napoli. Il profilo migliore da inserire nel Napoli? Credo che Lookman sia quello che faccia più al caso del Napoli. Bisogna avere quello che non si è avuto a gennaio. Lucca sarebbe un profilo importante per il Napoli, con la Champions serve una rosa più ampia e Lukaku ha bisogno di un sostituto adeguato. Sono convinto di puntare su Lucca e Lookman, perchè serve un erede di Kvara e un sostututo di Lukaku. Sono entrambi utili per il Napoli, se arrivano possono dare al Napoli la possibilità di affronatre le competizioni con una determinata riuscita".

NM LIVE – Mora: “Lookman e Ndoye potrebbero fare grandissime cose a Napoli, Marianucci ha talento, ma serve un altro difensore centrale abituato al palcoscenico europeo”

NAPOLI – NICOLA MORA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Grealish sarebbe una utopia, nonostante il Napoli sia in condizioni economiche per affrontare operazioni importanti, ma è difficile. Lookman e Ndoye potrebbero fare grandissime cose a Napoli, Lucca sarebbe una valida alternativa a Lukaku, è un calciatore che ha grandi potenzialità, anche nel gioco aereo. Potrebbe fare bene a Napoli. Marianucci? Non basta solo lui. Credo che il suo arrivo sia passato un po' sotto banco, ma è un calciatore di talento e può fare bene a Napoli. Il Napoli ha bisogno anche di un altro centrale abituato al palcoscenico europeo. Il mercato è appena iniziato, ma il Napoli sta mettendo delle basi importanti. Il merito va dato a Manna, ma anche a Conte che vuole una squadra subito pronta. Sui laterali dobbiamo vedere come vuole giocare Conte. Il Napoli in entrambi i casi parte bene, perché ha degli esterni ottimi e i centrali si stanno componendo. Il Napoli può attendere anche qualche possibilità di acquisto nelle prossime settimane. Osimhen? Non ho capito cosa vuole fare, ma già dall'anno scorso, quando ha scelto di lasciare Napoli per andare al Galatasaray. Rifiutare l'Arabia, ma non avere ancora un club europeo a prenderti, significa che qualcosa non quadra. Non si capisce cosa voglia fare e perché i grandi club non abbiano ancora bussato alla porta del Napoli. Spero possa arrivare la conclusione il prima possibile. Gattuso uomo giusto per la Nazionale? Non è un allenatore che può cambiare le sorti della Nazionale, perché è sbagliata nel movimento non negli uomini. Può essere la persona giusta per dare la scossa immediata. Mi sarei aspettato anche Cannavaro. Speriamo che ci sia la qualificazione al Mondiale, sarebbe assurdo non andarci per la terza volta, ma dopo si deve cambiare l'organigramma del calcio italiano. Se la Nazionale va male, non è colpa di un allenatore o di un calciatore. Qualche cambio di poltrona non sarebbe male".

NM LIVE – Carmine Esposito: “Con De Bruyne il Napoli ha aperto le porte ad altri campioni, l’arrivo di Lookman sarebbe incredibile”

NAPOLI – CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell'Empoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Marianucci-De Bruyne? Marianucci l'ho seguito molto. A Napoli può crescere e ha tutte le doti per diventare un grande calciatore. Con De Bruyne il Napoli ha aperto le porte ad altri campioni, se arriverà un suo ex compagno dal City, che leggo in giro, sarebbe il top. Lookman? E' un calciatore straordinario, è di un'altra categoria. Se arrivasse a Napoli sarebbe incredibile. Il Napoli sta facendo bene aprendo le porte a calciatori importanti. Speriamo sia la volta buona per un ciclo importante. Il Napoli con Manna sta facendo un grande lavoro. Con la permanenza di Conte, hanno programmato un qualcosa di importante. Il prossimo colpo? Secondo me il Napoli si butterà su un attaccante, serve il sostituto di Lukaku e mi butterei a capofitto su Lookman. Il Napoli sta facendo bene e ne parlano bene in Inghilterra. Con questo nuovo ciclo, i calciatori accostati non ci penseranno più di una volta. Osimhen? Nemmeno lui sa quello che vuole veramente. Prima o poi deve decidere cosa vuole fare da grande e accettare qualcosa. Spero che anche lui si dia una risposta il prima possibile. Scambio col Liverpool Osimhen-Chiesa e Nunez? Accetterei subito, spero che questa telenovela si possa chiudere il prima possibile. Nazionale? Spalletti si è preso tutte le colpe da signore che è, ha delle piccole colpe ma non è solo responsabilità sua. Non poteva fare di più, perché la Nazionale è scarsa. Vanno fatti solo i complimenti a una persona così. Io ho un mio pensiero, alcuni calciatori secondo me non lo volevano dall'inizio".